Serata amarcord e mostra fotografica ai Bagni Nettuno

Ricordi, aneddoti e storia dello stabilimento balenare dei Bagni Nettuno. È questo quanto è andato in scena nella serata di martedì 22 agosto davanti ad un ex frequentatore d’eccezione: il sindaco Luca Salvetti che è stato ospite d’onore della serata. Una serata partita con lo storico e architetto Riccardo Ciorli che ha raccontato la nascita e la storia dello stabilimento. A lui si sono aggiunti i racconti di alcuni bagnanti che, da una vita, hanno scelto di passare le loro estati proprio ai Bagni Nettuno. Tra questi immancabili Armando e Carla (in foto con il sindaco Salvetti) che hanno partecipato di buon grado alla serata amarcord.

Nel gabbione infine la mostra di fotografie di Simona Marzi che hanno raccontato visivamente il passato e il presente dei Nettuno.

