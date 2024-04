Serata di autore con Mencacci per la sezione fotografica Circolo il Porto di Livorno

Per il ciclo “Serata a Palazzo”, la sezione fotografica Circolo Porto di Livorno avrà l’onore di ospitare il fotografo Mario Mencacci (mercoledì 17 aprile, dalle 21.30 al Cinema Teatro 4 Mori). Nato a Pontedera (Pisa) nel 1961, dove tuttora vive e lavora come architetto. Negli anni ’80 inizia a interessarsi di fotografia e la sua formazione lo porta inevitabilmente ad avere uno sguardo personale sul mondo. Le simmetrie, i colori e le linee che sono parte integrante del suo lavoro trovano nelle sue fotografie nuove prospettive ridisegnando la realtà.

La passione per la street photography lo porta a scoprire nuovi linguaggi espressivi ed è istintivamente portato a cogliere i particolari, a volte curiosi, a volte poetici, quasi sempre invisibili agli occhi del passante distratto.

Le sue immagini ottengono un buon riscontro: riconoscimenti in contest internazionali, pubblicazioni con interviste e portfolio sulla rivista “Fotografare” e su vari siti internazionali di arte e fotografia. Una sua fotografia viene richiesta dalle Nazioni Unite che la pubblicano sulla copertina di una loro rivista.

Ha tenuto workshop di street photography in varie città d’Italia e corsi di fotografia di base anche per scuole, enti e associazioni.

