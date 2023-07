Serata di beneficenza per i 10 anni di Autismo Eventi

In occasione dei 10 anni di Autismo Eventi, Milva Brilli event manager dell’associazione Autismo Livorno asp ha organizzato una serata benefica i cui proventi verranno destinati per la realizzazione di alcuni progetti che l’associazione sta portando avanti per bambini e ragazzi con disturbo dello spettro dell’autismo. Il 5 luglio nella suggestiva location In Villa a Marina di Pisa, con oltre 150 persone, si svolgerà la serata che sarà allietata dalle musiche dei dj Giovanni Frau e Vittorio l’Indiano dell’Associazione DJ Riccardo Cioni. Super ospiti Alessandro Paci e l’illusionista Giò. Red carpet per gli ospiti fotografati da Federico Marsiglia. Presenterà la serata Carmen Petrucci. Un ringraziamento ai nostri sponsor: Royal Immobiliare Livorno, Gas and Heat, Giacomo Patrini Milano, Sp Consulting srl, Edinfra srl, C.li.r.i. Sr, Spi Cgil provincia di Livorno.

