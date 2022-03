Serata di beneficenza per la Piccola Jo con “Millenote per Romina”

La serata sarà a scopo benefico ed il ricavato sarà devoluto interamente (tolte le spese) alla Piccola JO una bambina di 5 anni che ha bisogno di numerosi interventi in Florida

Sabato 9 aprile alle 21 al Cinema Teatro Salesiani si accenderanno i riflettori sulla terza edizione di “Millenote per Romina”.

Romina ci ha lasciato nel giugno del 2016 a 42 anni per un male incurabile contro il quale ha combattuto con tutta se stessa, con sorriso ed ironia, come a Romina piaceva fare.

La serata sarà a scopo benefico ed il ricavato sarà devoluto interamente (tolte le spese) alla Piccola JO una bambina di 5 anni che ha bisogno di numerosi interventi in Florida (per maggiori info pagine FB ” I sogni di Jo”). Un grazie in anticipo a tutte le persone che si esibiranno in canto, le scuole di ballo e a Daniele Pellissero chi si è occupato dell’organizzazione.