Serata di gala per l’Associazione Autismo Livorno

Milva Brilli: "Lo scopo di queste serate, oltre che per raccogliere fondi, è quello di aumentare la consapevolezza su un disturbo ancora poco conosciuto e sensibilizzare i giovani alla diversità come normalità perché siamo tutti uguali ma diversi"

Venerdì 8 luglio alla Fattoria Il Casone di Vada alla presenza di circa 140 persone si è svolta, dopo due anni di assenza forzata, la serata di gala a favore dell’Associazione Autismo Livorno, organizzata da Milva Brilli Event manager di Autismo Eventi. “Lo scopo di queste serate, oltre che per raccogliere fondi – spiega Brilli – è quello di aumentare la consapevolezza su un disturbo ancora poco conosciuto e sensibilizzare i giovani alla diversità come normalità, perché siamo tutti uguali ma diversi”.

La serata è stata presentata dalla bella e brava Carmen Petrucci. La possente voce di Eleonora Vecchio accompagnata dal maestro Fabrizio Brilli hanno allietato la serata. Ospite Michele Crestacci, applauditissimo. Momenti Conviviali di Paola Picchi. Ha curato il catering raggiungendo la perfezione. Federico Marsiglia ph ha immortalato gli ospiti sul red carpet. Un doveroso ringraziamento va agli sponsor:

ROYAL IMMOBILIARE LIVORNO

GAS AND HEAT

GIACOMO PATRINI DI MILANO

SP CONSULTING DI LIVORNO

CRA ASA LIVORNO

BASE LIVORNO

AMATA YACHTING associazione sportiva

FRANCESCA MUGNAI E ALDO SAPORITO

FEDERICO GIUSTI ROZZI per l’ospitalità

Condividi: