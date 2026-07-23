Serata di tango argentino al Museo del Mediterraneo

"Tango, anima di Buenos Aires" è il titolo dell’evento in programma mercoledi 29 luglio alle ore 21.00, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

“Tango, anima di Buenos Aires” è il titolo dell’evento in programma mercoledi 29 luglio alle ore 21.00, al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo.

La musica tanguera risuonerà nel parco dei platani del Museo per un viaggio appassionante nella storia del tango argentino, in un percorso artistico in cui la danza dialogherà con la narrazione, creando un intreccio di storie e suggestioni.

Il racconto dell’attrice Alessia Cespuglio accompagnerà le coppie di ballerini che si esibiranno con l’eleganza e l’intensità del tango argentino, alla scoperta di una danza nata nelle strade di Buenos Aires e diventata nel tempo un patrimonio culturale capace di parlare un linguaggio universale. Ogni passo, ogni pausa e ogni abbraccio diventeranno parte di una narrazione fatta di ascolto, relazione ed emozione.

Sul palco si alterneranno i ballerini Eleonora Paparo e Gabriele Sassetti, Stefania Vincenzi e Carlo Mascagni, Adelaide Vitolo ed Emanuele Zucchi.

L’ingresso è a offerta libera con prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected], oppure chiamare il num. 0586 266711-758.

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