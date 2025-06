Serenata di Quartiere in via del Parco. Ultimo appuntamento

Protagonista il soprano Martina Barreca accompagnata al piano da Angela Panieri. Puccini e Verdi saranno alcuni dei compositori le cui arie risuoneranno all’Ardenza

Sabato 28 giugno alle 19.30, in via del Parco, ultimo appuntamento per questa edizione con le Serenate di Quartiere, un’ incursione, improvvisata, sotto le finestre di un immaginario amante. Protagonista il soprano Martina Barreca accompagnata al piano da Angela Panieri. Puccini e Verdi saranno alcuni dei compositori le cui arie risuoneranno all’Ardenza, rinnovando la suggestione delle musiche del melodramma italiano in un susseguirsi di atmosfere che da quasi due secoli emozionano e trascinano. A seguire il Musical tornerà nei quartieri e spalancherà una finestra su un immaginario spesso intrecciato con quello del cinema: Bernstein, Loewe, Webber saranno i protagonisti di una Serenata che fra ricordi cinematografici e memorie di melodie che hanno fatto il giro del mondo, divertirà e farà cantare.

