Sessa presenta il suo libro sulla storia di Edda Ciano Mussolini

Venerdì 20 ottobre, alle 17, nei locali del Parco del Mulino, via Voltolino Fontani 1, presentazione del libro e incontro con l'autore Maurizio Sessa che dialogherà con Fabrizio Amore Bianco, docente di storia contemporanea all'Università di Pisa, dopo il saluto dello stesso Murziani

E’ uno dei libri più venduti, letti e recensiti dell’anno. Un’autentica perla di Maurizio Sessa, “Sangue di famiglia, Edda Ciano Mussolini, amore, odio e perdono” (Edizioni Medicea Firenze).

Uno straordinario viaggio, meticoloso e rigorosissimo, alla scoperta di una donna che sconvolge ed è sconvolta dal tempo e dal ruolo che il destino le ha assegnato. Con rivelazioni, finora inedite, intorno a un ricco carteggio che intrattenne nell’immediato dopoguerra con un noto avvocato ebreo di Milano, Eucardio Momigliano, alla vigilia della pubblicazione da parte del Corriere della Sera, era il 1947, di documenti appartenuti al padre e al marito. In particolare quei diari tenuti da Galeazzo Ciano, fonte preziosissima di storici, a cominciare da Renzo De Felice, per capire il fallimento politico del fascismo ben prima della sua fine decretata dagli eventi della seconda guerra mondiale. Ma anche il famoso libretto degli appunti a lei dedicato che, secondo la narrazione ai confini della leggenda, il padre Mussolini teneva nel taschino della divisa durante il primo conflitto mondiale e che lo avrebbe salvato dalle schegge di un mortaio arrivategli al petto.

Finalmente questo volume, protagonista da mesi di un vivacissimo dibattito storico-culturale, arriva anche a Livorno, città che fa da sfondo a tante vicende narrate nelle sue pagine. E questo grazie, per l’appunto, all’Associazione Livornese Storia, Lettere e Arti, presieduta da Marcello Murziani.

In questo caso la “GEO Studi Astier”, professionisti delle indagini e ricerche geofisiche, offrirà a tutti i partecipanti l’aperi-drink di saluto a fine manifestazione preparato e servito dai ragazzi del Parco. Ingresso ovviamente libero.

