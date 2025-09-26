Cerca nel quotidiano:

Condividi:

Settembre GialloRosso. Buon compleanno Ilio Dario Barontini

Venerdì 26 Settembre 2025 — 16:45

Domenica 28 settembre gli Scali delle Cantine si trasformeranno in un grande villaggio pedonale per celebrare il compleanno di Ilio Dario Barontini, figura storica e simbolo della città di Livorno

Domenica 28 settembre gli Scali delle Cantine si trasformeranno in un grande villaggio pedonale per celebrare il compleanno di Ilio Dario Barontini, figura storica e simbolo della città di Livorno.

Una giornata di festa aperta a tutti, tra sport, cultura, musica e tradizione, nel cuore del quartiere Pontino.

Sin dal mattino, a partire dalle 10:00, i visitatori potranno passeggiare lungo il canale animato da bancarelle, stand e street food: dalle specialità di Chef Bocca, agli arrosticini del Bobbe, fino alla porchetta e molte altre prelibatezze.

Il pomeriggio: sport, arte e cultura

Il cuore delle attività prenderà vita nel pomeriggio con appuntamenti dedicati allo sport e alla creatività:

– 14:30-16:30: Prova il Remoergometro insieme agli atleti del Pontino San Marco

– 16:30: Sfilata dell’armo del Pontino San Marco a 4 remi

–  Estemporanee di pittura

– Failed Experiment

– Giochi di carte a cura di 21stcenturymanga e molto altro

Non mancheranno le aperture straordinarie delle cantine sugli scalandroni e l’ atmosfera del Megik Cult, pronto ad accogliere il pubblico nelle sue suggestive mura.

La sera in Piazza Garibaldi: spettacoli e musica

La festa continuerà in Piazza Garibaldi, con un ricco programma di spettacoli e concerti:

dir=”ltr”>18:00: presentazione stagione remiera Pontino San Marco

19:00: concerto degli Eteria

20:15: musica folk con Befolk

21:20: Michele Crestacci in una drammaturgia dedicata a Barontini

22:00: chiusura in musica con i Licantropi

Un evento di comunità

La giornata sarà condotta da Roberto Cipriani e vedrà la partecipazione di Associazione Ilio Dario Barontini, Comitato Pontino San Marco e Football Livorno.

Con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno vogliamo creare un momento di festa popolare, ma anche un’occasione per rinsaldare i legami con la storia, le tradizioni e i valori della comunità livornese.

Condividi:

Riproduzione riservata ©

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.