Settimana Europea della Mobilità: tre eventi dedicati alla bici

Settimana Europea della Mobilità, venerdì 19 settembre “Contiamoci” e “Ciclofficina Aperta”, il 28 settembre “Domenica in Bici”

Anche quest’anno la città di Livorno aderisce alla Settimana Europea della Mobilità (SEM), la grande campagna di sensibilizzazione che ogni anno, dal 16 al 22 settembre, promuove la mobilità urbana sostenibile, il trasporto pubblico, le forme di spostamento attive e tutte le soluzioni innovative per ridurre traffico e inquinamento.

Il tema scelto per l’edizione 2025 è “Mobilità per tutti”, un invito a ripensare gli spostamenti quotidiani affinché siano disponibili, accessibili, economici, sicuri e sostenibili per tutti, indipendentemente dal reddito, dalla posizione geografica, dal genere o dalle abilità. L’obiettivo è superare gli ostacoli economici e infrastrutturali che ancora oggi limitano l’accesso al lavoro, alla scuola, ai servizi essenziali e ai trasporti pubblici, generando quella che viene definita “povertà dei trasporti”.

Tre iniziative in città dedicate alla bicicletta – A Livorno le iniziative principali saranno incentrate sulla promozione della bicicletta come mezzo di spostamento quotidiano in città, sia per il lavoro che per il tempo libero. Gli eventi sono organizzati dalla FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) insieme ad altre associazioni del territorio, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Livorno.

Venerdì 19 settembre – “Contiamoci”

Dalle ore 7.30 alle 10 i soci FIAB saranno presenti nei pressi di piazza del Cisternone per promuovere l’uso della bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, in linea con la giornata europea Bike to Work. Nell’occasione verrà conteggiato il passaggio dei ciclisti lungo il nuovo asse viario che comprende anche la recente pista ciclabile di via de Larderel.

Venerdì 19 settembre – “Ciclofficina Aperta”

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 15.30, nei pressi della ciclostazione di piazza Dante , FIAB e altre associazioni locali saranno a disposizione con un laboratorio mobile di manutenzione e riparazione delle biciclette , aperto a tutti i cittadini.

Domenica 28 settembre – “Domenica in Bici”

L’iniziativa, organizzata dal Comune di Livorno con la collaborazione di numerose realtà cittadine, rappresenta l’evento conclusivo dedicato alla promozione della mobilità ciclabile.

Il programma della Settimana Europea della Mobilità è stato illustrato oggi alla stampa a Palazzo Comunale.

Erano presenti, tra gli altri, l’assessora alla mobilità sostenibile e alla cura della città Giovanna Cepparello e rappresentanti delle realtà coinvolte nelle iniziative: Marta Iapichino e Luca Bruno di FIAB, Laura Giuliano di Itinera, Federico Beconi e Giacomo Vaccai per le cooperative Brikke Brakke e il Melograno, Marco Paoletti del Parco del Mulino.

“Questa Settimana della Mobilità – ha detto l’assessora Cepparello – è caratterizzata da una grandissima collaborazione tra varie associazioni e il Comune, e questo è l’aspetto più bello. Per la Domenica in Bici del 28 settembre siamo partiti con l’idea di organizzare una Domenica Europea della Bicicletta, perché questa è una settimana europea, e quello che sta accadendo a Livorno, con una mobilità che si sta evolvendo, sta cambiando, sta diventando molto più multimodale coinvolgendo tanti attori che usano la strada (quest’anno con particolare accento sui ciclisti) non è una cosa che avviene solo a Livorno ma sta avvenendo in tutta Europa. Per la Domenica Europea il 28 settembre si partirà alle 9.30 dalla velostazione PedaLì, quindi nei pressi della Stazione ferroviaria, con un percorso che ci porterà fino al Parco del Mulino passando per la Ciclovia Tirrenica. In base alle adesioni, i partecipanti transiteranno sulle piste ciclabili oppure impegnando tratti di carreggiata stradale con l’ausilio degli agenti di Polizia Municipale. Una bella iniziativa che consentirà anche ai bambini di pedalare per la città in sicurezza”.

Laura Giuliano, Federico Beconi e Marco Paoletti hanno sottolineato come le modalità di gestione della velostazione di piazza Dante e le iniziative tese a valorizzare i percorsi ciclabili riescano a mettere assieme aspetti legati alla mobilità, al turismo culturale e al sociale. In questa progettualità si sono infatti incontrati soggetti in grado di fornire a visitatori e turisti informazioni e indicazioni di qualità a chi vuole vedere la città e conoscerla anche dal punto di vista storico e culturale, in grado di svolgere una funzione sociale garantendo ai pendolari della stazione ferroviaria un posto sicuro dove lasciare le biciclette, di dare informazioni e consigli sull’utilizzo e sulla manutenzione delle biciclette, materia quest’ultima che è oggetto di grande interesse, visto che nel giro di pochi mesi sono stati organizzati con successo ben tre corsi di formazione professionale per riparatori. Anche il Parco del Mulino ha cercato di collegarsi alla ciclostazione e al percorso ciclabile, mettendo a disposizione uno spazio aperto per la zona Livorno sud, dotato anche di piccola ciclofficina.

L’assessora Cepparello ha concluso dicendo che attorno alla Velostazione sono nati tanti bei progetti e soprattutto delle collaborazioni molto significative, e che in città si sta cominciando a capire la vocazione turistica della Ciclovia Tirrenica: “Anche qualche imprenditore del settore balneare e ricettivo, che prima osteggiava la mobilità ciclabile, adesso ci chiede di fare presto. Un’idea è quella di candidare un progetto che consenta di andare in sicurezza fino alla stazione di Antignano, da dove è possibile prendere i treni regionali che consentono di salire con la bicicletta, per raggiungere quindi Castiglioncello e riallacciarsi al percorso della Tirrenica”.

Entrando nel dettaglio delle iniziative di venerdì 19 settembre, per “Contiamoci” tra le 7.30 e le 10 alcuni soci FIAB saranno presenti con una postazione nei pressi di piazza del Cisternone per la promozione dell’uso della bicicletta come mezzo per recarsi al lavoro (giornata “Bike to Work”), e conteranno il passaggio dei ciclisti che transitano lungo questo asse viario (che comprende la nuova pista di ciclabile di via de Larderel) in una mattina lavorativa.

Nel pomeriggio, dalle 15.30, diverse associazioni locali insieme a FIAB saranno presenti nei pressi della ciclostazione di piazza Dante con un laboratorio mobile per la riparazione e manutenzione delle biciclette, da cui il titolo dell’iniziativa “Ciclofficina Aperta”.

