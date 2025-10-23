Settimana finale del Little Bit Festival

La quindicesima edizione, intitolata Il futuro che verrà, chiude il suo viaggio con tre giornate dense di spettacoli, incontri e momenti di dialogo che confermano la natura del festival come spazio di ricerca e confronto tra scena contemporanea e comunità cittadina

Dal 24 al 26 ottobre il Little Bit Festival, organizzato da Pilar Ternera – Nuovo Teatro delle Commedie con il sostegno di Fondazione Livorno, giunge alla sua settimana conclusiva. La quindicesima edizione, intitolata Il futuro che verrà, chiude il suo viaggio con tre giornate dense di spettacoli, incontri e momenti di dialogo che confermano la natura del festival come spazio di ricerca e confronto tra scena contemporanea e comunità cittadina.

Venerdì 24 ottobre alle 19 va in scena Santissima Show di Anna Lisa Matarazzo, un feroce stand-up che si trasforma in incubo visionario, tra linguaggio che si sgretola e identità vacillanti, esplorando il bisogno disperato di validazione e la spettacolarizzazione del dolore. La serata prosegue alle ore 21.30 con Trash Test di Andrea Cosentino, un happening clownesco e partecipativo che, insieme al pubblico, mette alla prova i materiali generati dall’intelligenza artificiale per smontarne ironicamente pretese e limiti. Questo appuntamento è parte del progetto In dialogo con Nesi/Corea.

Sabato 25 ottobre alle 18.30 debutta Le ultime lettere di Yanez del Teatro Binario Vivo, storia intensa che intreccia amore, resistenza e memoria, ricostruendo un carteggio immaginario tra un partigiano incarcerato e la sua compagna incinta. Alle ore 21.30 arriva Il Pubblico Bene di Meridiano Zero – Ship, performance ibrida tra teatro, concerto elettronico e rituale poetico che riflette sulla Sardegna come paradigma di sfruttamento e resistenza. L’appuntamento è parte del progetto In dialogo con Reset Livorno e Unicoop Etruria.

Domenica 26 ottobre alle 17 è la volta di Tiger Dad di Rosario Palazzolo, ritratto ironico e inquieto di un uomo sospeso tra trascendenza e ossessioni quotidiane, che diventa metafora di lotte e fragilità contemporanee. Alle ore 18.30 il Teatro Libero di Palermo porta in scena Il 20 novembre di Lars Norén, un testo duro e senza compromessi che affronta il malessere giovanile e le derive violente della società contemporanea. Anche questo appuntamento si inserisce nel progetto In dialogo con Don Nesi/Corea. A chiudere il cartellone, alle ore 20.00 e in replica alle ore 21.30, sarà Io Pierrot, Lui Superman di Batisfera Teatro, esperienza intima e partecipativa che interroga sulla disabilità e sulla precarietà della condizione umana, trasformando un tavolo apparecchiato in un palcoscenico condiviso. Lo spettacolo è inserito nel progetto In dialogo con In Associazione APS.

Accanto agli spettacoli, la settimana conclusiva propone momenti collaterali che rafforzano il legame con la città. Venerdì 24 ottobre alle ore 18.00, l’incontro “Futuri possibili, tra scelte e azioni consapevoli” con Emanuele Gambacciani, invita a riflettere su paure e scelte di fronte al futuro. Sabato 25 ottobre alle ore 20.00 lo spazio del festival si apre alla musica con il concerto di Lai-Mignone-Zoe, che presenta Bei Suoni all’interno della rassegna Little Bit of Music a cura di Mangiadischi. Domenica 26 ottobre alle ore 10.00, infine, l’appuntamento con Greencity Treks accompagnerà il pubblico in un percorso urbano al Parterre, tra natura e storia del giardino degli acquedotti.

Come nelle settimane precedenti, l’Osservatorio Pubblico accompagnerà gli spettatori nella visione critica degli spettacoli, trasformando la fruizione in un momento di partecipazione attiva e condivisa. E come ogni anno, il Bar Pilar all’interno del Nuovo Teatro delle Commedie offrirà al pubblico uno spazio di incontro e ristoro.

Biglietti

Ingresso per uno spettacolo: 10 euro

Ingresso per due spettacoli: 12 euro

Sconti Soci Coop

