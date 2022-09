Settimana mondiale dell’allattamento, il programma degli eventi

Tra le tante iniziative quella di domenica 9 ottobre con la settima edizione di “Allattando passeggiando", passeggiata collettiva sul lungomare labronico

La prima settimana di ottobre si svolgerà in tutta Italia la Settimana mondiale dell’allattamento (SAM 2022), per sensibilizzare tutti all’importanza dell’allattamento. Il latte materno possiede infatti le caratteristiche nutrizionali perfette per la crescita sana e regolare del bambino. Tra i numerosi benefici dell’allattamento materno, i più importanti per il neonato sono il rafforzamento del sistema immunitario, grazie alla trasmissione degli anticorpi materni, la protezione dalle infezioni e dalle allergie, la prevenzione dell’obesità infantile e favorire il legame madre-bambino. Quest’ultimo rappresenta uno dei benefici anche per la mamma, oltre alla prevenzione del tumore mammario. Inoltre l’allattamento materno rappresenta un’alimentazione eco-compatibile, sostenibile ed economica.

La Settimana mondiale dell’allattamento è un’iniziativa lanciata dall’Alleanza mondiale per gli interventi a favore dell’allattamento (sito https://mami.org/), un’alleanza globale di individui, reti ed organizzazioni che proteggono, promuovono e sostengono l’allattamento al seno, basata sulla Dichiarazione degli Innocenti e la Strategia globale per l’alimentazione dei neonati e dei bambini

dell’Oms e dell’Unicef. Quest’anno il motto è “Diamoci una mossa” che si rivolge a tutte le figure che hanno un ruolo nella protezione, nella promozione e nel sostegno dell’allattamento: governi, sistemi sanitari, datori di lavoro e comunità. L’obiettivo è accrescere la consapevolezza sull’importanza di creare ambienti favorevoli all’allattamento per le famiglie.

In tutti i territori dell’Azienda USL Toscana nord ovest sono stati organizzati, in stretta sinergia con la Società della Salute locale, i Comuni, il terzo settore, incontri ed eventi. Il programma completo è disponibile sul sito dell’Azienda al link https://www.uslnordovest.toscana.it/guida-ai-servizi/204-gravidanza-e-nascita/3952-settimana-mondiale-allattamento

Nella Zona distretto Livornese il primo appuntamento è per lunedì 3 ottobre, con due incontri rivolti alle future famiglie, sulla disostruzione delle vie aree nel neonato: il primo si svolgerà al consultorio di Collesalvetti alle ore 10, il secondo al consultorio Livorno Est alle ore 16.30. Mercoledì 5 ottobre alle 16, al consultorio Livorno Est, incontro dedicato ai nonni. Giovedì 6 ottobre, ore 16, alla scuola d’infanzia di via Pirandello (sala motoria), massaggio neonatale seguito da un momento di condivisione di letture con i volontari del programma nazionale “Nati Per Leggere”, promotori della lettura in età precoce. Venerdì 7 ottobre, ore 10, al consultorio Livorno Centro (padiglione 7), terzo incontro rivolto alle future famiglie sulla disostruzione delle vie aree nel neonato. Sabato 8 ottobre, ore 9, al consultorio Livorno Centro (padiglione 7), incontro dedicato ai partner che stanno accompagnando le future mamme nel percorso nascita e a coloro che stanno vivendo l’esperienza della genitorialità. Domenica 9 ottobre, ore 11, settima edizione di “Allattando passeggiando”, passeggiata collettiva sul lungomare labronico. A tale evento, come tutti gli anni, parteciperà il personale dei consultori e dell’area materno infantile di Livorno. La partenza è prevista da viale Italia, nello spazio antistante la chiesa di San Jacopo, e si concluderà al gazebo della Terrazza Mascagni. Il percorso prevede circa 1 km di camminata ed il tempo di percorrenza sarà di circa 30 minuti. Al termine flash mob al quale parteciperanno famiglie e operatori.

L’Azienda USL Toscana nord ovest aderisce da anni alla Settimana mondiale dell’allattamento e non solo: nell’Azienda sono presenti varie strutture ospedaliere e territoriali certificate o in corso di certificazione come “Amiche dei bambini e delle bambine” Unicef, proprio per trasmettere agli operatori aziendali, agli enti territoriali ed alla cittadinanza che l’allattamento rappresenta una strategia vincente di promozione di salute globale. Per l’edizione del 2021 è stato realizzato il podcast “Settimana mondiale dell’allattamento”, con ben 35 episodi, ognuno dei quali affronta un singolo tema specifico: i benefici del latte materno, l’allattamento prolungato, lo svezzamento, i falsi miti, il rapporto tra allattamento e vaccinazioni, diabete, obesità infantile, rientro al lavoro, il ruolo del padre e della famiglia. Il podcast è online, basta collegarsi al sito https://anchor.fm/usltno-allattamentoseno21 oppure ascoltarlo su Spotify, cercando gli episodi del podcast intitolato “Settimana dell’allattamento materno 2021 – Azienda USL Toscana nord ovest”. A quel punto può partire l’ascolto delle pillole audio scegliendo quella che più interessa, con il vantaggio di ascoltarla sul proprio smartphone in qualsiasi momento della giornata, appena svegli o prima di andare a dormire, in auto, mentre si passeggia o, perché no, mentre si allatta.

