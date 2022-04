Settimana Velica, il programma del sesto giorno

Sempre più ricco anche il programma delle attività al Villaggio sportivo allestito, per conto del Comune di Livorno, dalla Fondazione Lem – Livorno Euro Mediterranea

Il sesto giorno dell’edizione 2022 della Settimana Velica Internazionale Accademia Navale – Città di Livorno potrebbe vedere il taglio del traguardo delle prime barche protagoniste della “Regata dell’Accademia Navale (RAN)”. A rafforzare il concetto di internazionalità della Settimana velica c’è l’inizio della tradizionale “Naval Academies Regatta (NAR)” con la partecipazione di delegazioni di Marine estere provenienti da 4 differenti continenti, durante la quale i regatanti potranno mettere alla prova le proprie capacità marinaresche a bordo di TRIDENTE 16, considerate peculiari nel percorso di formazione dei giovani ufficiali della Marina Militare.

In evidenza soprattutto le attività ludico-didattiche per le scuole primarie a cura di Comune di Livorno, Accademia Navale e Acquario di Livorno (in allegato alcune foto).

Questo, in sintesi, il programma del 28 aprile al Villaggio sportivo della Settimana Velica Internazionale.

9.20 – 11.20 Iniziative ludico-didattiche per scuole primarie a cura di Comune di Livorno, Accademia Navale e Acquario di Livorno

9.00 – 12.00 Aula mobile della Polizia Municipale di Livorno. Attività di educazione alla legalità e percorsi pedonali

15.00 – 17.00 Iniziative istituzionali / Sintesi delle regate in proiezione su maxischermo dell’area hospitality

16.15 – 17.45 Esibizione gruppi scolastici del Music Wave Village in collaborazione con Fondazione Goldoni/ Miriam Cassarino con Amedeo e Matteo e a seguire Giulia&Edoardo

18.00 – 19.00 Presentazione di Nave Vespucci a cura del Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa, comandante della nave

19.30 – 21.00 Happy hour

21.30 – 23.00 Musica Francesco Zerbino in arte Zerbo

Tutte le notizie aggiornate relative alle regate sono disponibili sul sito web www.settimanavelicainternazionale.it.

Programma completo del Villaggio dello sport su https://fondazionelem.it/il-villaggio-della-settimana-velica-internazionale/

INIZIATIVE LUDICO-DIDATTICHE PER LE SCUOLE PRIMARIE

Iniziative ludico-didattiche a cura di Comune di Livorno – Servizi educativi scolastici, Accademia Navale e Acquario di Livorno.

L’Accademia Navale propone due iniziative di edutainment: “Arte Marinaresca” e “Riconoscimento stellare. Gli studenti verranno introdotti all’Arte Marinaresca presso lo stand della Accademia Navale con conoscenze fondamentali della bussola magnetica, della Rosa dei venti e dei nodi marinareschi. Il “Riconoscimento Stellare” avverrà presso l’Area hospitality, con l’ausilio di un video wall e l’introduzione a conoscenze di base della sfera celeste e riconoscimento delle principali costellazioni.

Nei pressi dello stand Accademia sarà inoltre predisposto un simulatore della barca a vela Optimist, barca propedeutica alla pratica della vela, che grazie ad un ventilatore e una base cardanica permetterà di provare ad andare in barca con l’ausilio del vento.

Anche l’Acquario di Livorno propone due attività di edutainment: “Pesca il pesce giusto” e “Oggi cacciucco io” La prima è un’attività ludico-didattica dove i partecipanti simuleranno la pesca di alcuni pesci: si immedesimeranno così nei vari attori dell’intera filiera del pesce dai pescatori, ai pescivendoli, dai cuochi fino al consumatore finale. Sarà per loro l’occasione di imparare con il gioco a selezionare i pesci per taglia e stagione, e cucinare soltanto i “Pesci Giusti”.

“Oggi cacciucco io” è invece un’attività dove i partecipanti, con appositi stickers e stando bene attenti alla spiegazione degli ingredienti/pesci, potranno imparare a creare uno dei piatti più tipici della cucina italiana e soprattutto di quella labronica: il Cacciucco.

Per tutti gli studenti partecipanti è previsto uno sconto 50% sul ticket ingresso Ragazzo – se accompagnato da un adulto intero – con validità dal 19/4 al 30/6/22. Verrà inoltre consegnato loro un gadget dell’Acquario.

AULA MOBILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI LIVORNO

La Polizia Municipale di Livorno partecipa al Villaggio sportivo allestito in occasione della Settimana velica con la sua Aula Mobile nei giorni di giovedì 28 e venerdì 29 aprile. Una pattuglia gestirà l’attività di Educazione alla legalità attraverso percorsi pedonali in cui verranno coinvolti i bambini delle scuole partecipanti. Ai giovani studenti saranno anche consegnati gadgets relativi all’attività.

IL MUSIC WAVE VILLAGE

Il Music Wave Village è un’iniziativa curata dalla Fondazione Goldoni che accoglie sul palco allestito all’interno del “Villaggio gruppi e cantanti solisti provenienti da diverse scuole superiori cittadine. Si tratta di un modo per far esibire su un palco giovani musicisti che mai lo hanno fatto prima, accomunati dalla passione per la musica nata tra le mura di scuola e tra i più colpiti dalle limitazioni sociali dovute a due anni di covid.

Livorno è sempre stata una fucina in quanto a presenza di gruppi, band e cantanti e con il Music Wave Village si punta a valorizzare con leggerezza questa dotazione di appassionati musicisti che hanno deciso di prendere il coraggio a due amni ed esibirsi sul palco del Villaggio della Settimana Velica Internazionale 2022.

PRESENTAZIONE DI NAVE VESPUCCI

Presso il Villaggio Sportivo allestito alla Terrazza Mascagni, alle ore 18.00 il Capitano di Vascello Massimiliano Siragusa presenterà Nave Vespucci, di cui è attualmente Comandante, illustrando anche il libro pubblicato in occasione del novantesimo anniversario dal varo

FRANCESCO ZERBINO in arte Zerbo

Zerbo canta e suona i più grandi successi della musica italiana. I brani più famosi degli anni d’oro accompagneranno il pubblico rendendo impossibile non lasciarsi trascinare dal suono delle epoche. Non mancheranno hit internazionali per una serata memorabile.

TRIDENTE 16

Lunghezza 5 m. È un’imbarcazione nata negli anni ’70, ha un equipaggio di 3 o 4 persone. Imbarcazione molto robusta e di facile gestione, pertanto viene usata principalmente come barca scuola ed iniziazione alla vela, sia per ragazzi che adulti.