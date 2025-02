Sfida tra Livorno e Pisa a colpi di vernacolo

Per Livorno si esibiranno Aldo Corsi, Franco Bocci e Enrico Faggioni. Per Pisa Lorenzo Gremigni, Leonardo Ferri e Fabiano Cambule. Quando? Domenica 16 febbraio al Teatro Comunale di Casale Marittimo. Ingresso libero

Una vera disfida tra Pisa e Livorno, come ai tempi antichi, ma solo a colpi di risate si terrà domenica 16 gennaio con inizio alle ore 17,30 al Teatro Comunale di Casale Marittimo dove si esibiranno i paladini delle due città rivali per gareggiare in sonetti, barzellette, stornelli, canzoni, scenette, il tutto tratto dalla più genuina tradizione delle rispettive città, caratterizzate da un linguaggio sapiente e pungente, talvolta spregiudicato, che nei secoli ha animato pagine di autentica letteratura dialettale. Per Pisa si esibiranno Lorenzo Gremigni, autore di numerose commedie e sonetti in vernacolo pisano, grande conoscitore del teatro popolare toscano insieme a Leonardo Ferri e Fabiano Cambule del Crocchio dei Goliardi Spensierati; i “cugini” livornesi della “Combriccola” saranno Aldo Corsi, insostituibile personaggio del vernacolo livornese con la sua grande comicità e simpatia insieme a Franco Bocci, conoscitore e promotore del teatro popolare livornese e Enrico Faggioni, eclettico musicista e stornellatore con la sua prestigiosa chitarra. Ingresso libero.

