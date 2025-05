“Sfiorarsi”, conto alla rovescia per lo spettacolo dei Mayor

I giorni mancanti al debutto del nuovo spettacolo coprodotto da Mayor Von Frinzius APS e Fondazione Teatro Goldoni si contano sulle dita di una mano ormai. “Sfiorarsi, toccarsi è complicato” si donerà alla città, sul palco del Teatro Goldoni, il 28 e 29 maggio alle 21 e l’impazienza freme.

Per la Mayor, questi ultimi giorni sono come immergersi sott’acqua, un misto di voglia che non finisca mai e di attesa verso il respiro a pieni polmoni, quello che si prova nello stesso istante in cui riemergi, in cui il sipario si apre.

Uno spettacolo votato alla delicatezza di un gesto, un gesto apparentemente semplice e privo di complicazioni ma capace di destabilizzare, di farti tremare, di farti riflettere.

Numerosi sono gli spunti di riflessione che quest’opera ci regala, numerosi, come sempre negli spettacoli Mayor, apparentemente sconnessi gli unì dagli altri, legati da una musica che costantemente culla, scuote, coccola e carica tanto gli spettatori quanto gli attori.

La regia 2025 è firmata da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Allegra Sartoni, con la direzione di palco di Francesco Pacini.

La platea è quasi completa ma ci sono ancora biglietti disponibili per entrambe le serate, acquistabili presso la biglietteria del teatro Goldoni o sui circuiti Ticket one.

Non resta che esserci… e iniziare a respirare a pieni polmoni con e grazie alla Mayor Von Frinzius.

