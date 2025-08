“Sfiorarsi, toccarsi è complicato” a Effetto Venezia

La regia 2025 è firmata da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Allegra Sartoni con la direzione di palco di Francesco Pacini

Ultima occasione estiva per assistere al nuovo spettacolo coprodotto da Mayor Von Frinzius APS e Fondazione Teatro Goldoni! “Sfiorarsi, toccarsi è complicato” si donerà alla città, in occasione di Effetto Venezia, sul palco della Fortezza Vecchia, il 1 agosto alle ore 22 e l’impazienza freme. Per la Mayor, questi ultimi giorni di prove in vista di uno dei palchi più importanti dell’anno e della città sono stati come immergersi sott’acqua, un misto di voglia che non finisca mai e di attesa verso il respiro a pieni polmoni, quello che si prova nello stesso istante in cui riemergi, in cui si entra in scena. Uno spettacolo votato alla delicatezza di un gesto, un gesto apparentemente semplice e privo di complicazioni ma capace di destabilizzare, di farti tremare, di farti riflettere. Numerosi sono gli spunti di riflessione che quest’opera ci regala, numerosi, come sempre negli spettacoli Mayor, apparentemente sconnessi gli unì dagli altri, legati da una musica che costantemente culla, scuote, coccola e carica tanto gli spettatori quanto gli attori. La regia 2025 è firmata da Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Allegra Sartoni con la direzione di palco di Francesco Pacini. New entry in regia anche la giovanissima Sofia Puccini. L’ingresso è gratuito, non resta che esserci… e iniziare a respirare a pieni polmoni con e grazie alla Mayor Von Frinzius.

