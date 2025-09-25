“Shh, si legge!” – Silent reading party in Villa Mimbelli

Un pomeriggio dedicato al piacere della lettura condivisa, in silenzio. Sabato 4 ottobre, dalle 15 alle 17, Villa Mimbelli (più precisamente in prossimità dello spazio accanto al teatro) ospiterà “Shh, si legge! - Silent reading party”. Unica regola: sono vietati i dispositivi elettronici di qualsiasi tipo (cellulari, tablet, computer), ad eccezione di quelli per la lettura digitale (ebook reader)

Un pomeriggio dedicato al piacere della lettura condivisa, in silenzio. Sabato 4 ottobre, dalle 15 alle 17, Villa Mimbelli (più precisamente in prossimità dello spazio accanto al teatro) ospiterà “Shh, si legge! – Silent reading party”, un evento che invita tutti gli amanti dei libri a ritagliarsi due ore di pace, immersi nelle pagine. La formula è semplice: basta portare il proprio telo, il proprio libro (qualsiasi) e godersi la magia della lettura in compagnia, circondati da altri lettori che condividono la stessa passione.

L’iniziativa è organizzata dalla giornalista Giulia Bellaveglia e dall’insegnante Giada Marzocchi con il patrocinio del Comune di Livorno. “L’idea – spiega Bellaveglia – nasce dalla volontà di incentivare la lettura nella nostra città e di farlo in un clima di compagnia, natura, pace e serenità, il tutto in modo gratuito. I silent reading party sono già presenti e pienamente attivi in numerose città della Toscana e dell’Italia, e Livorno non poteva certo essere da meno. La volontà è quella di replicare l’appuntamento tendenzialmente ogni primo sabato del mese». «Un’occasione di lettura condivisa – aggiunge Marzocchi – e un modo per fermarsi, per riprendere fiato da una settimana frenetica. Si tratta di una proposta dove i protagonisti saranno i libri e i lettori; un momento per condividere una passione, conoscere altri appassionati di parole e rilassarsi”.

Non è necessario partecipare per l’intera durata: è possibile unirsi anche solo per una parte dell’incontro, secondo la propria disponibilità. Unica regola: sono vietati i dispositivi elettronici di qualsiasi tipo (cellulari, tablet, computer), ad eccezione di quelli per la lettura digitale (ebook reader), per preservare un’atmosfera di silenzio e concentrazione. In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al primo sabato utile. Ingresso libero e gratuito. Per ulteriori informazioni profili Instagram @millebattuteperunlibro (Bellaveglia) e/o @feelgoodreadbook1989 (Marzocchi).

Condividi:

Riproduzione riservata ©