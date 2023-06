Si accende la luminaria sui fossi in Venezia

Questa immagine è una simulazione fotografica. Gli effetti e la resa possono differire nella realizzazione. L'immagine è a solo scopo illustrativo

L’iniziativa è promossa dai commercianti della Venezia ed è volta a valorizzare uno degli scorci più suggestivi di Livorno, i fossi de La Piccola Venezia

La sera di venerdì 9 giugno, nel quartiere Venezia, verrà accesa una luminaria sui fossi. L’iniziativa è promossa dai commercianti della Venezia ed è volta a valorizzare uno degli scorci più suggestivi di Livorno, i fossi de La Piccola Venezia.

Il tratto interessato sarà dal locale Tailored all’Ostricaio in Venezia. L’orario di accensione della luminaria sarà dalle ore 19.30 alle ore 3.00.

I locali che hanno contribuito a realizzare questa installazione sono: InCarne, La Ponceria, Tailored, Caffe in Venezia, Sugo e Ostricaio in Venezia.

