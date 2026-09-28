Si apre una nuova fase per il Museo di Storia Naturale

Dal 1° agosto Itinera affianca la Provincia nella gestione dei servizi museali: nuovi percorsi per adulti e famiglie, attività per le scuole e il programma “Curiosi per Natura” per ampliare il pubblico e rafforzare il welfare culturale. Michela Vianelli: "Sarà una sfida stimolante"

di Martina Romeo

Rafforzare il Museo come spazio di relazione, partecipazione e benessere rendendolo capace di accogliere e coinvolgere persone con interessi, età, esperienze ed esigenze differenti. Il tutto, utilizzando la scienza come importante strumento di conoscenza, partecipazione e comprensione. Questi gli obiettivi della nuova fase del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, presentata questa mattina dalla dirigenza del Museo, Itinera e dalla Provincia di Livorno nell’Auditorium Kutufà. “Un’azione che ci dà la possibilità di fare un vero e proprio salto di qualità nei servizi del Museo. – apre la conferenza Laura Catapano, dirigente del settore amministrativo della Provincia – Il Museo è un luogo dell’anima, nessuno ne resta indifferente. Già lavorarci dà motivazione ed entusiasmo”. “Il Museo è cresciuto notevolmente in questi anni, – interviene il Direttore, Antonio Borzatti de Loewenstern – siamo introno ai 60-70mila visitatori l’anno. Di questi, 15-16mila sono alunni delle scuole. Numeri che ci allontanano molto dalla gestione diretta e che rendono necessaria l’esternalizzazione”. Dal 1° agosto 2026, infatti, a seguito dell’aggiudicazione della concessione dei servizi museali integrati, la cooperativa Itinera affianca la Provincia di Livorno nella gestione e nello sviluppo dei servizi al pubblico del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo. Un’azione che, tra le altre cose, affida maggiori responsabilità alla cooperativa e soprattutto consolida ancora di più la collaborazione sviluppata dai soggetti negli anni. “Siamo davvero soddisfatti. – continua il Direttore – Itinera ha una grossa esperienza dal punto di vista della gestione museale e collabora con noi da tempo. Abbiamo un nuovo piano di offerta formativa, nuovi orari e tutta una nuova serie di servizi che ci portano ad ampliare notevolmente quello che viene riconosciuto come welfare culturale. Ciò in cui investiamo di più in questo momento”. A entrare nel merito di tutte le novità messe in campo è la responsabile dell’Ufficio didattica e attività educative di Itinera, Michela Vianelli: “Itinera ha accolto una vera e propria sfida – tiene a sottolineare Vianelli – Una sfida nata dalla consapevolezza di essere in un luogo stimolante, dove è possibile realizzare molteplici esperienze di ampio raggio grazie a una gestione attenta, inclusiva e coinvolgente. Con la concessione cresce la nostra responsabilità. Ci occuperemo di tutti quelli sono i servizi di biglietteria, bookshop, servizi educativi, progettazione di eventi ed attività per bambini e famiglie”.

Più nel dettaglio Itinera, con la collaborazione della dirigenza del Museo e della Provincia, ha elaborato “Curiosi per Natura”, un programma trimestrale, con partenza il 4 ottobre alle 16:30, comprensivo di iniziative e incontri divulgativi di diverso genere rivolti principalmente agli adulti ma che prevederà anche attività per le famiglie il fine settimana. Un modo in più per coinvolgere pubblici non esperti, ma comunque appassionati e curiosi di scienza. Per l’acquisto del biglietto d’ingresso per la visita al Museo, e per le diverse altre attività, è possibile consultare in autonomia il portale istituzionale dello stesso, il quale riporterà a una piattaforma mirata a tali acquisti. “La novità principale di quest’anno è l’ampliamento dell’offerta per gli adulti. – aggiunge Marco Leone, educatore museale di Itinera presso il Museo di Storia Naturale – Una cosa che già abbiamo iniziato a fare organizzando visite guidate e che miriamo a potenziare. Abbiamo perciò realizzato ‘Dialoghi di Scienza’, momenti in cui verranno uniti argomenti scientifici e temi legati alla vita quotidiana come il cambiamento climatico, gli insetti nelle abitazioni e così via. Temi che le persone chiedono più spesso. Abbiamo deciso di unire le cose un po’ per alleggerire questi momenti e un po’ per sfruttare gli altri valori intrinsechi al Museo, esterni a quello scientifico. Il nostro scopo è quello di far conoscere il Museo e parlare di scienza, natura e ambiente in modo più conviviale possibile”. Importante è anche la nuova offerta educativa rivolta alle scuole, più ampia e con proposte accessibili che toccano diversi argomenti legati al patrimonio naturalistico del Museo. “Per le scuole abbiamo deciso di rinnovare non tanto i contenuti, ma cambiare il modo in cui sono presentati. – spiega Leone – La maggior parte del nostro pubblico sono scuole elementari, qualche seconda di primo grado e scuole dell’infanzia. Quest’anno, però, abbiamo deciso di provare a presentare la nostra offerta anche a scuole secondarie e agli asili nido, ovviamente ripensando alle tipologie di attività presentate. Più attrattive e pratiche per i ragazzi più grandi, con la possibilità di utilizzare i nostri laboratori, e percorsi appositi e mirati per i più piccoli. Anche in questo caso, le modalità di prenotazione e di pagamento sono online”. Primo contatto diretto con il Museo per questo genere di percorsi sarà la Segreteria Didattica, aperta dal lunedì al venerdì la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio di mercoledì e giovedì dalle 15 alle 18 al numero 0586 266747 o via email a [email protected]. Ciò nonostante i nuovi orari di apertura del Museo prevedano la chiusa l’intera giornata di lunedì. Particolare ringraziamento, durante la conferenza, è andato anche alle 29 associazioni che collaborano con il Museo. Un vero e proprio retaggio storico che consente di collegare la struttura al territorio, scoprire novità in diversi campi, riportarle al Museo e farle conoscere a un pubblico più ampio. Per maggiori informazioni su programmi, attività, orari e costi consulare il sito musmed.provincia.livorno.it, i canali social del Museo o mandare un’email a [email protected]. Le attività museali sono disponibili in lingua inglese e aperte e accessibili a chiunque.

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