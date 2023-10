Si balla nel weekend al The Cage con Haus of Sitrì e Officina Zoè

Musica per tutti i gusti al The Cage con due serate esplosive: venerdì 3 novembre tornano le regine di Haus of Sitrì e sabato 4 novembre è il turno dei ritmi salentini e della pizzica con Officina Zoè

Venerdì 3 novembre – Si sono fatte attendere e sono finalmente arrivate: tornano le regine di Haus of Sitrì e il The Cage è di nuovo pronto per trasformarsi nel più grande, colorato e chiassoso salotto queer della costa. Una serata scintillante per un party inclusivo e divertente, che ormai da due anni anima i venerdì livornesi e accoglie un pubblico molto variegato, per il quale l’unico imperativo è liberarsi dai condizionamenti e stare insieme agli altri senza troppi pensieri. L’impegno di Arcigay e The Cage, del resto, è sempre stato quello di promuovere una socialità sana e scevra dai pregiudizi: è così che è nato l’appuntamento queer del teatrino ed è proprio questa la chiave del suo successo. Per festeggiare l’inaugurazione della nuova stagione, gli organizzatori hanno anche promosso la campagna social #TotalmenteIninfluencer in cui le ragazzacce di Haus of Sitrì sono state ritratte da Giulia Barini nel fluire della vita cittadina: tra una partita a carte e un ponce dal Civili, un salto al porto e una vogata col Salviano, mentre girano in autobus, fanno la spesa e si fermano a commentare i lavori di un cantiere (le foto sono state realizzate in collaborazione con Bar Civili, Unicoop Tirreno, Sezione Nautica Salviano, Autolinee Toscane). Dopo il grande successo della scorsa estate di Effetto Fellini, le drag di Haus of Sitrì continuano a diffondere per la città il loro messaggio positivo: «Liberǝ dall’ansia dei social network, liberǝ dalla società dei talent, liberǝ dall’affanno di apparire perfettǝ, da like e view ma protagonistǝ della nostra vita». La formula del party è la stessa degli scorsi anni, ma saranno tante le sorprese e le novità in arrivo, tra cui la programmazione di alcuni dj-set con ospiti nazionali. Le protagoniste sono sempre loro: Cristine Lacroix, Lalique Chouette, La Marchesa, Robyn Folie e Stella Botox, accompagnate come da tradizione da Luca Dieci. Apertura porte ore 23:00, start show alle 23:30. A seguire, fino a tarda notte, dj-set con Funny Valentine, Sharon Ops, Shimixes e The Mistress. Biglietti acquistabili direttamente in cassa a 10 euro (intero) oppure 8 euro (tesserat* Arcigay), prima consumazione compresa.

Sabato 4 novembre – Direttamente dal Salento arriva al teatrino di Villa Corridi il sound inconfondibile e trascinante della pizzica: loro sono gli Officina Zoè e dal 1993 sono ambasciatori in tutto il mondo di questa grande tradizione popolare mediterranea. Non solo i grandi festival, i palchi e i teatri di tutta Europa: i sei hanno suonato e fatto ballare migliaia di persone anche in Egitto, in Turchia, in Argentina, in Albania, persino a Hong-Kong, Tokio, Seoul, New Dheli. Padri della musica salentina, sono da sempre alla ricerca della trance e della ciclicità: una ricerca quasi ossessiva che riescono a trasmettere al pubblico con una grande carica energetica, l’uso sapiente di canto e tamburelli e il proprio marchio di fabbrica, il minimalismo melodico e armonico. Per i trent’anni di attività porteranno sul palco Ipnotica, uno spettacolo onirico arricchito da effetti di luci, di immagini e di suoni che accompagneranno il repertorio tradizionale della band. La chiave del progetto è l’incontro con la musica elettronica, non per creare un mix sonoro contemporaneo, bensì per fare un viaggio contrario e tornare all’origine del tempo. Dieci album all’attivo (Terra, Sangue Vivo, Miracolo, Crita, Live in Japan, Maledetti guai, Taranta Nera, Mamma Sirena, Live in India, Incontri Live), gli Officina Zoè sono composti da Cinzia Marco (voce, flauti e tamburello), Donatello Pisanello (organetto diatonico, chitarra, mandola, armonica a bocca), Lamberto Probo (tamburello, tamborra, percussioni salentine), Silvia Gallone (tamburello, voce), Giorgio Doveri (violino, mandola), Luigi Panico (chitarra, mandola, armonica a bocca). Per lo spettacolo Ipnotica, la formazione della band è integrata dalle produzioni elettroniche di Manu PHL, già sound engineer del gruppo. Inizio concerto ore 22:30; biglietti acquistabili su TicketSms a 10 euro più la prevendita. A seguire, come ogni sabato, dj-set per ballare tutta la notte a cura di My Generation. Biglietti acquistabili in cassa, 10 euro con prima consumazione inclusa.

