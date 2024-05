Si chiude la terza edizione del Sulla Felicità Festival

Giunto alla terza edizione, il piccolo “Sulla Felicità Festival” diventa grande: oltre 3000 le persone coinvolte nell’edizione 2024

Il “Sulla Felicità Festival” è un festival che vuole parlare di Felicità attraverso le Arti. Una formula semplice, innovativa e unica nel suo genere che unisce teatro, cultura, food&drink, ambiente, lavoratori per bambini e molto altro. Unico scopo: parlare di felicità. L’idea di Stefano Santomauro sembra essere stata vincente. Giunto alla terza edizione, il piccolo “Sulla Felicità Festival” diventa grande: oltre 3000 le persone coinvolte nell’edizione 2024 con un ritorno di immagine per la città raccontata dalle splendide fotografie che ben sintetizzano lo spirito della manifestazione. Una partecipazione di pubblico trasversale che ha potuto partecipare ad eventi con la food blogger Sonia Peronaci, l’Ambasciatore di Felicità Paolo Ruffini, il teatro SoldOut per Stefano Santomauro e il suo “God Save The Sex”, il Laboratorio per bambini promosso da Sons Of The Ocean con la partecipazione record di oltre 60 bambini e la biciclettata dei record di Bimbimbici Fiab con 1000 partecipanti. Numeri impressionanti che fanno del Sulla Felicità Festival una realtà interessante. Prodotta da Grande Giove Aps, sotto l’attenta e lungimirante direzione dell’attore e autore Stefano Santomauro, la manifestazione ha tutta l’intenzione di crescere davvero: “Stiamo già lavorando alla quarta edizione con una serie di eventi che non vediamo l’ora di poter raccontare. Stiamo organizzando anche una versione della Campagna Pubblicitaria “Piccoli Scatti Rubati di felicità” con protagonisti gli studenti degli Istituti Superiori della città. Ci hanno scritto gli ordini degli Avvocati e degli Psicologi della provincia e non per capire come il festival possa proporre una serie di incontri sul tema della Felicità in diversi campi. Un contagioso movimento culturale che mette Livorno al centro sotto una luce molto interessante: farla diventare la Capitale della Felicità. Noi ce la stiamo mettendo tutta e la gente risponde alla grande!” conclude Stefano Santomauro “Dobbiamo ringraziare l’amministrazione che in questa edizione ci ha supportato davvero tanto, il main sponsor Castagento Banca 1910 che fin dalla prima edizione ha creduto nel progetto. Ci teniamo a ringraziare anche Parco Levante che sta entrando sempre di più nella programmazione stabile, Sud Senza Una Direzione per gli Amari ad hoc che ogni anno produce a tema per il Sulla Felicità Festival e la grande squadra che lavora dietro la macchina organizzativa Raffaele Commone, Giulia Barini, Dario Marzi, Paolo Nobili e Daniela Morozzi.

