Si conclude la 14ª edizione di “Classica con gusto” con Tamta Magradze al pianoforte

Martedì 20 maggio, alle ore 21 salirà sul palcoscenico della Goldonetta la pianista georgiana Tamta Magradze, vincitrice di Livorno Piano Competition 2024

Concerto conclusivo per la 14^ edizione di “Classica con gusto”, la rassegna di musica da camera della Fondazione Goldoni con Menicagli pianoforti: martedì 20 maggio, alle ore 21 salirà sul palcoscenico della Goldonetta la pianista georgiana Tamta Magradze, vincitrice di Livorno Piano Competition 2024, un concorso internazionale che ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da 20 nazioni diverse.

“Il livello della competizione negli anni è sempre stato molto alto – afferma il M° Carlo Palese che ne ha curato la direzione artistica – ma in questa edizione in particolare si sono riuniti talenti di tale qualità da mettere in seria difficoltà la giuria. Ne è risultata vincitrice questa giovane artista che ha già avviato una brillante carriera affascinando il pubblico con le sue straordinarie performance”.

Tamta ha debuttato al Müpa di Budapest e, negli ultimi tre anni, si è esibita come solista in più di 25 città in tutta Europa. Come solista si è esibita con orchestre tra cui la Filarmonica Nazionale Ungherese, Filarmonica di Jena, Georgian Symphonietta, Filarmonica della Turingia, Sinfonica Georgiana, Filarmonica di Győr e altre.

Le sue straordinarie doti tecniche ed interpretative saranno al servizio del programma musicale che si preannuncia molto vario e ricco: “Il percorso musicale scelto per la serata trova coesione nella capacità che ha il pianoforte di evocare mondi espressivi e sonori diversissimi tra loro – prosegue Palese – L’invenzione e il capriccio scarlattiano, la dolcezza senza tempo della musica di Franck, gli slanci passionali e visionari di Schumann e Rachmaninov fino allo slancio funambolico del Mephisto lisztiano: tutto questo è il pianoforte, che sa trasformarsi e suonare ogni volta “diverso” rimanendo sempre se stesso”.

Il concerto, in collaborazione con Associazione Livornoclassica, sarà così aperto dalle Sonate K.175 e K.98 di Domenico Scarlatti e proseguirà con la Sarabanda e Ciaccona sui temi di “Almira“ di Händel S. 181 di Georg Friedrich Händel / Franz Liszt, Prélude, fugue et variation, Op.18 di César Franck / Harold Bauer,

Étude-Tableau op. 39 n. 1 e n. 2 di Sergej Rachmaninov, la Novelletta op. 21 n. 8 di Robert Schumann e si concluderà con Mephisto Waltz n.1 di Franz Liszt.

Come di consueto l’artista ed il programma saranno presentati al pubblico dal M° Palese in apertura di concerto, mentre alla fine ci sarà il simpatico buffet finale offerto dagli organizzatori.

Biglietti: posto unico numerato € 10 in vendita presso il botteghino del Goldoni (tel. 0586 204290), aperto il martedì e giovedì ore 10/13; il mercoledì, venerdì e sabato ore 16.30/19.30 e online su www.goldoniteatro.it.

