Si è concluso il 68° Premio Rotonda: i vincitori e i premiati. I NOMI

Vengono premiati per gli under 35 Martina Volandri, con la sua opera pittorica senza titolo che raffigura un angolo della pineta di Ardenza che contempla il mare e Mattia Parisse, originario di Terni, come vincitore assoluto della 68esima edizione con l’opera “Cornicetra”. Ecco la lista di tutti i partecipanti