“Siamo in acque cattive”, al Goldoni (e non solo) torna il Premio Ciampi

Ritorna con la sua XXVII edizione il Premio intitolato al cantautore e poeta livornese Piero Ciampi, che quest’anno avrebbe compiuto novant’anni. La manifestazione si svolgerà il 20 e 21 novembre al Teatro Goldoni di Livorno e avrà una sua anticipazione il 16 novembre a Genova in via del Campo, la strada immortalata da Fabrizio De André, che di Ciampi fu grande estimatore.

“Siamo in cattive acque” è il titolo dell’edizione di quest’anno. Un titolo tanto forte quanto necessario, visto che nel mondo odierno le cattive acque che ci circondano sono sempre più ampie e sempre più temibili.

Come già lo scorso anno, con il manifesto programmatico “Lunga vita agli outsider”, anche in quest’occasione il Premio Ciampi vuole schierarsi dalla parte di chi prova a fare argine usando creatività, originalità e passione contro le acque di una società-spettacolo disinteressata a ogni forma espressiva non omologata alle sue regole.

Genova – Il pomeriggio del 16 novembre a Genova, ore 15.

Il 16 novembre, con l’organizzazione di Viadelcampo29rosso, avrà luogo la manifestazione “Genova e Livorno per Gian Franco Reverberi”, dedicata a una figura, come già sottolineato, decisiva per il rinnovamento della musica italiana. Gian Franco sarà ricordato dal fratello Gian Piero, dai figli Michela e Gian Piero e da una delegazione del Premio Ciampi. Per l’occasione verranno ‘rivelati’ per la prima al pubblico il vibrafono, la fisarmonica e due chitarre del musicista e compositore genovese.

Livorno – Il pomeriggio del 20 novembre, ore 18.

Nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni verrà inaugurata la mostra “Calligrafie D’autore: Omaggio A Piero Ciampi”, una retrospettiva delle opere su cera di Luciano Pivotto a cura di Cristina Olivieri e Andrea Pivotto. Nei lavori dell’artista biellese la malleabilità della materia viene pervasa in modo affascinante dalla poetica di Piero con esiti che non vanno solo visti anche ascoltati. La mostra resterà visibile al pubblico fino al 20 dicembre 2024 negli orari di apertura del Teatro Goldoni di Livorno.

Livorno – La serata del 20 novembre, ore 21.

La sera del 20 novembre, ospitata nella sala Goldonetta del Teatro Goldoni, sarà interamente dedicata al Premio L’Altrarte che per il 2024 è assegnato ad Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Con il rigore e l’indipendenza delle loro scelte, la forte multidisciplinarietà e una costante agitazione controculturale sempre calata nel presente, Antonio e Flavia incontrano perfettamente la poetica ciampiana. In occasione della premiazione sarà presentata l’opera teatrale “IO”.

Livorno – Il pomeriggio del 21 novembre, ore 15.30.

Strettamente legato al Premio Ciampi è il Premio Valigie Rosse, come sempre articolato in due sezioni. Per la sezione italiana vincitore è Vincenzo Frungillo con la sua narrazione trasfigurata in grado di fondere il disagio generazionale con precise situazioni storico-sociologiche. Per la sezione straniera il premio va a Ellen Deckwitz, poetessa, opinionista e artista performativa olandese che dal 2024 è poeta ufficiale della città di Amsterdam.

Un momento che da sempre caratterizza il Premio Ciampi è il Convegno Nazionale, ospitato nella Sala Mascagni del Teatro Goldoni. Anche qui i temi trattati si legano a un’idea di arte e di

comunicazione libere da compromessi e condizionamenti, così come al fare musica visto da una prospettiva insolita. La scrittrice Elisa Giobbi affronterà il tema “Piero Ciampi fra maledettismo e outsider” collocando la poetica ciampiana in un contesto che va oltre la musica italiana. Flavia Ferretti, vincitrice del Premio Ciampi 1999, parlerà di come si può ritornare alla musica dopo un lungo silenzio (il suo album “Vieni scalzo vieni ora” è appena uscito). Matteo Troilo, vincitore del Premio nel 2023 per la miglior cover e all’esordio discografico con “Nati per vivere”, illustrerà i pro e i contro dell’essere cantautori nella città dei cantautori, Genova. Il leggendario ingegnere del suono Foffo Bianchi presenterà, insieme al giornalista e conduttore radiofonico Duccio Pasqua, le sue “Storie di straordinaria fonia” ricordando anche gli incontri con Piero Ciampi. Daniela Giombini, promoter che portò in Italia importanti gruppi rock, fra cui i Nirvana, racconterà, in compagnia di Dario Calfapietra e Max Pirotta, la rinascita di Tribal Cabaret, fanzine da sempre attenta alla musica degli outsider.

Livorno – La serata del 21 novembre, ore 20.30

“Siamo in cattive acque” è, probabilmente, anche il titolo che Ciampi avrebbe voluto dare a un disco che non gli riuscì mai di pubblicare in vita. Il manoscritto su cui erano vergate quelle parole è stato recuperato da Enrico de Angelis, il maggiore storico della canzone d’autore italiana, insieme a un gruppo di straordinarie registrazioni inedite. Quelle registrazioni sono oggi diventate un doppio cd intitolato, appunto, “Siamo in cattive acque” (pubblicato da Squilibri) che rappresenta un episodio di straordinario interesse non solo per la vicenda artistica di Ciampi, ma per l’intera storia della musica italiana. Il Premio Ciampi è dunque orgoglioso di ospitare, in anteprima nazionale, la presentazione dell’album nel racconto di Enrico de Angelis, che ne è il curatore.

Un altro momento di profonda emozione è rappresentato dall’omaggio a Gian Franco Reverberi, scomparso l’8 gennaio di quest’anno, compositore e arrangiatore che rappresenta una delle figure decisive nella nascita della canzone d’autore italiana, basti pensare alle sue collaborazioni con Ciampi (di cui fu amico fraterno), Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi e Lucio Dalla. Gian Franco è stato per molti anni il ‘padre spirituale’ del Premio Ciampi che lo ricorderà sul palco del teatro Goldoni insieme ai figli Gian Piero e Michela e al fratello Gian Piero, altro personaggio di assoluto rilievo nella storia della canzone italiana moderna e a cui verrà consegnato un riconoscimento alla carriera. Ritornando alle cattive acque che fanno da tema a questa edizione del Premio, le musiciste e i musicisti che saliranno sul palco del Goldoni la sera del 21 sono accomunati da un modo di fare arte in perfetta sintonia con quell’idea di distanza dalle norme consolidate portata avanti, come detto, dal Premio Ciampi. Segnaliamo dunque con piacere il grande ritorno sul nostro palco di Nada che riprenderà le canzoni firmate da Piero Ciampi e Gianni Marchetti per il suo album del 1973 “Ho scoperto che esisto anch’io”.

Due figure straordinarie nella loro capacità di unire ricerca sonora e intensità espressiva sono Teho Teardo e Blixa Bargeld (Premio Speciale) che presenteranno a Livorno il nuovo album “Christian & Mauro”, ancora una volta caratterizzato da una geniale babele linguistica così come da tessiture strumentali classiche, eppure spiazzanti e che chiude la trilogia della loro lunga collaborazione, iniziata nel 2013 con “Still Smiling” e proseguita nel 2016 con “Nerissimo”.

Di assoluto rilievo sarà la presenza dei Massimo Volume, nome decisivo nella straordinaria fase di rinnovamento del rock italiano negli anni ‘90 con il loro suono aspro e alieno da compromessi, un vero pugno nello stomaco delle buone maniere musicali. Ai Massimo Volume sarà assegnato il Premio alla carriera. Altro efficace esempio di arte sonica aliena da compromessi eppure ricca di comunicatività è rappresentato da Daniela Pes (Premio Speciale), uno dei nomi nuovi più incisivi e affascinanti della scena italiana con la sua lingua ‘inventata’ in grado di fondersi perfettamente con una musica che viaggia fra ambient ed elettronica dai toni oscuri.

Un folk trasfigurato, esistenzialista e ricco di pathos caratterizza le storie di vita vissuta pericolosamente di Micah P. Hinson (Premio Speciale), forse il più ciampiano fra i cantautori d’oltreoceano nonché ineccepibile figura di outsider.

A riannodare il filo legato alla musica d’autore provvedono Nathalia Sales e Pino Pavone. La cantante italo-brasiliana, coinvolgente interprete sia di bossa nova sia delle canzoni di Luigi Tenco e altri nomi-cardine della nostra musica, condividerà il palco con colui che fu coautore storico e grande amico di Piero Ciampi (di cui viene riproposta una canzone in un sorprendente arrangiamento).

Un punto fermo di ogni edizione della nostra manifestazione è rappresentato dal Concorso Nazionale e dal Premio per la miglior interpretazione di un brano ciampiano. Vincitrice del Concorso è Nicole Coceancig, giovane autrice che utilizza per il canto il friulano carnico e fonde con sorprendente maturità l’originale dimensione autoriale a suggestioni etniche molto personalizzate.

Per la cover il premio va a Marco Rovelli, musicista a suo agio sia nella rivisitazione folklorica sia in ambito rock, e alla sua versione di “Fino all’ultimo minuto”, realizzata insieme a Paolo Monti, molto vissuta e caratterizzata da tinte notturne e dense. Da qualche anno il Ciampi ha rivolto il suo interesse al mondo della graphic novel creando il Premio “Piero Ciampi a fumetti” che per il 2024 va a Fumettibrutti. L’artista catanese, molto amata per il segno ben riconoscibile e per il coraggio – definibile come ‘ciampiano’ – di mettersi in gioco, darà vita a un reading accompagnato da immagini delle sue tavole.

La regia della serata, durante la quale saranno proiettate anche immagini inedite di Piero Ciampi, nonché le immagini degli autori selezionati dal concorso fotografico “In-Ciampi in fotografia” promosso dall’associazione culturale Extra factory, sarà di Riccardo Gioli. A condurre la serata sarà Paolo Pasi, da anni “voce” ufficiale del Premio.

Ricordiamo che il Premio Ciampi Città di Livorno è organizzato da Associazione Premio Ciampi ed Arci in collaborazione con Comune di Livorno, Fondazione Livorno, Regione Toscana, Fondazione Teatro di Livorno e ASA azienda servizi ambientali S.P.A. ll Premio Ciampi ringrazia per la collaborazione: Valigie Rosse edizioni, Il Popolo del Blues, cooperativa sociale Brikke Brakke -Atelier Blu Cammello, Extra Factory-Arts&culture, Piero Ciampi Fan Club, AMM Associazione Musica Monteggiori, BigWaverecording studio, Il Canto della balena -Gruppo di tutela culturale

Questa XXVII edizione è dedicata, ancora una volta a tre amici che hanno dato un imprescindibile contributo di idee e di passione al Premio Ciampi e che, purtroppo, ci hanno lasciato: Franco Carratori (uno dei fondatori del premio), Ernesto De Pascale e Michele Manzotti.

Prevendita biglietti: Teatro Goldoni e punti vendita del circuito Ticketone.

Biglietteria on-line: www.goldoniteatro.it – www.ticketone.it

Per info: Biglietteria Teatro Goldoni: 0586204290

orario: martedì/giovedì dalle 10.00 alle 13.00;

mercoledì/venerdì/sabato dalle 16.30 alle 19.30

Associazione Premio Ciampi tel: 0586426888 – [email protected] – www.premiociampi.it

Gaito Ufficio Stampa e Promozione

Guido Gaito [email protected]

+39 3290704981 | +39 0645677859

Via Vincenzo Picardi 4C 00197 Roma

