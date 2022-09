Siccità in anteprima nazionale ai 4 Mori di Livorno con Virzì

Mercoledì 28 settembre alle 21,30 il Cinema Teatro 4 Mori propone la proiezione in anteprima nazionale del film Siccità, alla presenza del regista Paolo Virzì che introdurrà il film. L’accoglienza al pubblico inizierà alle 21. Trama: a Roma non piove da tre anni e la mancanza d’acqua stravolge regole e abitudini. Nella città che muore di sete e di divieti si muove un coro di personaggi, giovani e vecchi, emarginati e di successo, vittime e approfittatori. Le loro esistenze sono legate in un unico disegno, mentre cercano ognuno la propria redenzione.

