Silent Reading Labronico, al via gli incontri di lettura condivisa nel giardino di Arci Artemisia

Prende il via mercoledì 17 giugno al circolo culturale Arci Artemisia il "Silent Reading Labronico", un ciclo di appuntamenti settimanali dedicati a teenager e adulti che desiderano condividere il piacere della lettura in un'atmosfera rilassata e immersa nel verde

Prende il via mercoledì 17 giugno al circolo culturale Arci Artemisia il “Silent Reading Labronico”, un ciclo di appuntamenti settimanali dedicati a teenager e adulti che desiderano condividere il piacere della lettura in un’atmosfera rilassata e immersa nel verde.

L’iniziativa si rivolge a tutti gli appassionati di libri che desiderano ritagliarsi un momento di tranquillità e concentrazione, leggendo il proprio volume preferito in compagnia di altri lettori, ma nel rispetto del silenzio. Un format semplice e sempre più apprezzato, che punta a valorizzare il piacere della lettura individuale all’interno di un contesto condiviso e accogliente.

Gli incontri si svolgeranno nel giardino del circolo culturale Arci Artemisia, in via di Popogna 43, offrendo ai partecipanti uno spazio immerso nel verde dove dedicarsi alla lettura lontano dal ritmo frenetico della quotidianità.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 17 giugno dalle 17.30 alle 19.30. Durante il pomeriggio sarà servita anche una merenda e i partecipanti sono invitati a portare con sé un libro da leggere. L’evento è aperto a teenager e adulti e prevede un contributo di partecipazione di 6 euro.

L’obiettivo è creare un’occasione di incontro tra persone accomunate dalla passione per la lettura, favorendo momenti di benessere, relax e condivisione culturale senza la necessità di attività strutturate o discussioni obbligatorie. Ognuno potrà immergersi nelle pagine del proprio libro, condividendo però l’esperienza con altri lettori.

Condividi:

Riproduzione riservata ©