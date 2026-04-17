Sillabe al Salone Internazionale del Libro

La casa editrice parteciperà alla più importante fiera italiana dedicata all’editoria. L’appuntamento è dal 14 al 18 maggio: stand con le ultime proposte e tre presentazioni

Sillabe è sempre più protagonista a livello nazionale. La casa editrice livornese, punto di riferimento nel panorama culturale e museale italiano, parteciperà al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma da giovedì 14 a lunedì 18 maggio al Lingotto Fiere. Il Salone di Torino è la più importante fiera italiana dedicata all’editoria, alla lettura e alla cultura, manifestazione arrivata alla 38esima edizione e anche quest’anno sotto la direzione di Annalena Benini. Cinque giorni per attraversare il mondo con i libri e con le storie, un grande spazio condiviso da autrici e autori italiani e internazionali, editori, lettrici e lettori di ogni età. Il tema di questa edizione è “Il mondo salvato dai ragazzini”, che riprende il titolo della raccolta di poesie di Elsa Morante del 1968, un’opera che in realtà contiene molti libri e che sfugge alle classificazioni. Sillabe sarà presente allo stand Q67 – all’interno del padiglione 3 – con il proprio catalogo editoriale e le linee di merchandising culturale, dalle ultime pubblicazioni sull’arte contemporanea (Banksy, Armando Testa, Hugo Pratt…) agli articoli per bambini e bambine come libri, giochi e peluche. Nell’organizzazione di questo evento, la casa editrice si avvale della prestigiosa collaborazione di Costa Edutainment (con particolare riferimento ad Acquario di Genova, Acquario di Livorno e tour operator C-WAY), Opera Laboratori, Dear Guests e Canale 3 Toscana, aziende e strutture d’eccellenza nel panorama nazionale e internazionale. Per Sillabe si tratta della seconda partecipazione a una fiera nazionale dell’editoria nel giro di pochi mesi, dopo quella di Roma nel dicembre 2025 (Più libri più liberi). Oltre allo stand, Sillabe avrà l’opportunità di presentare tre pubblicazioni davanti al pubblico del Salone.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 15 maggio. Alle 16, alla Galleria Visitatori (Sala Lilla), verrà presentato “Il Santuario Ritrovato 3. Oltre il bronzo. Rapporto preliminare di scavo (2023-2024) al Bagno Grande di San Casciano dei Bagni”, terzo volume della collana “Il Santuario Ritrovato” a cura di Emanuele Mariotti, Ada Salvi e Jacopo Tabolli. La pubblicazione – 552 pagine con 445 foto e grafici – offre una panoramica sulle recenti scoperte archeologiche al santuario etrusco-romano del Bagno Grande di San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena. Il percorso scientifico si articola in 41 contributi di oltre 70 autori internazionali e presenta un viaggio dal contesto allo scavo, ai rinvenimenti in bronzo e agli studi oltre il bronzo. La presentazione, aperta ai visitatori del Salone senza necessità di prenotazione, è intesa come un dialogo fra l’archeologo e curatore del volume Jacopo Tabolli, direttore scientifico dello scavo di San Casciano dei Bagni, e Daniela Brogi, scrittrice, critica e professoressa di Letteratura italiana contemporanea all’Università per Stranieri di Siena (Unistrasi). La seconda presentazione riguarda invece un albo illustrato che racconta la fragilità della memoria e la forza dei legami, parole e acquerelli per capire cosa succede «quando la mente di una persona anziana inizia a fare i capricci». Si tratta del libro “Nella testa del nonno”, nato da una toccante esperienza personale dell’autrice (l’educatrice scolastica Claudia Mazzeranghi) e pensato per spiegare la malattia di Alzheimer ai bambini e alle bambine: verrà presentato sabato 16 maggio, alle 17:30, al padiglione 4 (Laboratorio Lettura, prenotazione consigliata sul sito ufficiale del Salone). L’albo illustrato è arricchito dalla prefazione di Giuseppe Costa, presidente di Sillabe Editore nonché di Costa Edutainment e Opera Laboratori. L’ultimo appuntamento con Sillabe sarà domenica 17 maggio, a partire dalle 16:20 al padiglione 4 (Laboratorio Scienza). Al Salone Internazionale del Libro di Torino verrà infatti presentato in anteprima “Benvenuto a casa, Nik!”, primo volume della nuova collana per bambini e bambine “Nik e le sue avventure”. L’autore è Nicholas Ori, 10 anni a luglio, conosciuto sui social come Nicopuntoit e protagonista di alcuni spettacoli nei principali teatri italiani, quali “Il Piccolo Principe” e “Il Babysitter”. Il libro, il diario di un ragazzino tra ironia, caos quotidiano e personaggi fuori dal comune, è arricchito dalle illustrazioni di Simone Frasca e dalla prefazione di Paolo Ruffini, a teatro con Nicopuntoit nello spettacolo “Il Babysitter”. La presentazione del 17 maggio sarà moderata da Giulia Perni, direttrice editoriale di Sillabe, e vedrà la partecipazione del giovanissimo autore e di Paolo Ruffini: anche in questo caso, per partecipare, è consigliata la prenotazione sul sito ufficiale del Salone.

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