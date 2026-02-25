Sillabe de… il Trovatore alla Chiesa Valdese
Ideato da Simone Tamburini e Mario Menicagli è uno spettacolo che racconta l’opera lirica in versione brillante e ne presenta, con esecuzione dal vivo, le arie più famose
Sillabe de… Il trovatore, in scena domenica 1 marzo con inizio alle ore 11,00 nella Chiesa Valdese di via Verdi. Il format concerto/narrazione, torna in uno spettacolo dedicato al capolavoro di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo è organizzato da Opera Music Management, e dal “Nuovo Circolo Galliano Masini” ed è inserito all’interno della programmazione del Circolo che prevede, per questa stagione, oltre quaranta appuntamenti. Sillabe di… lirica, ideato da Simone Tamburini e Mario Menicagli, è uno spettacolo che racconta l’opera lirica in versione brillante e ne presenta, con esecuzione dal vivo, le arie più famose. Protagonisti, oltre a Mario Menicagli che vestirà il ruolo del narratore, saranno l’Orchestra Massimo de Bernart diretta dal maestro Paolo Ponziano Ciardi, il tenore Diego Cavazzin, il baritono Raffaele Raffio e il mezzosoprano Loredana Ferrante. Il costo del biglietto è di 5 € con riduzione per i soci del Circolo Masini a 2 €. Per prenotazioni 335/6434676.
