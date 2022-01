Simbolico “Tuffo di Befana” con 14 partecipanti

L’accesso al pubblico è vietato così come a tuffatori oltre ai 14 già selezionati, invitati e con green-pass. E' quindi e rimane un'iniziativa simbolica vietata al pubblico

Per il 14° anno del Tuffo di Befana, quest’anno è previsto un evento simbolico organizzato da Avis Pisa e Amici del Mare di Livorno, allo stabilimento Croce Rossa Italiana e con soli 14 tuffatori di Pisa e Livorno, ciascuno a simboleggiare un anno di edizione, oltre alla Befana che arriverà per donare alcune calze ad alcuni bambini di CRI.

Sarà un modo per ribadire il messaggio solidale che da sempre caratterizza il tuffo: il dono del sangue anonimo, volontario, gratuito, periodico e associato.

Da sempre, inoltre, il tuffo rappresenta l’occasione per rinforzare uno spirito solidale tra le due città di Pisa e Livorno con il mare che funge da elemento di unione.

Il tuffo si svolgerà alle 11,50, 20 minuti dopo l’arrivo della Befana.