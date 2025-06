Simone Fulciniti presenta il suo libro Centodieci e lode

Ideato, scritto e coordinato da Simone Fulciniti con la collaborazione di alcune delle più autorevoli firme del giornalismo sportivo livornese, il libro celebra 110 anni di storia e la promozione in Serie C. Appuntamento venerdì 20 giugno alle ore 18 al Chioschino di Villa Fabbricotti

In anteprima venerdì 20 giugno alle ore 18 al Chioschino di Filippo Brandolini in Villa Fabbricotti sarà presentato Centodieci e lode – una splendida annata, una storia infinita, il libro che racconta il cuore pulsante dell’Unione Sportiva Livorno, dalla sua fondazione nel 1915 fino all’emozionante ritorno nel calcio professionistico. Ideato, scritto e coordinato da Simone Fulciniti con la collaborazione di alcune delle più autorevoli firme del giornalismo sportivo livornese — Gianluca Andreuccetti, Giulia Bellaveglia, Giorgio Billeri, Marco Ceccarini, Marco Frosini, Alessandro Guarducci, Flavio Lombardi, Enrico Paradisi, Fabrizio Pucci, Luca Salvetti — il volume ripercorre le tappe fondamentali di una squadra e di una città, narrando passioni, lotte, trionfi e delusioni che hanno segnato un’intera comunità. Dalla magia di Magnozzi, ai sogni realizzati di Picchi e Balleri, dalla grinta di Protti e Lucarelli, alla dedizione infinita di Renzo Melani, passando per la figura di Vitulano e il ricordo indelebile della Coppa Italia dell’87, fino al grande ritorno di “Chicco” Dionisi, il libro è un viaggio emozionante attraverso i momenti più belli della storia amaranto.

Arricchito da un eccezionale apparato fotografico curato da Andrea Dani e Andrea Vadacca, ogni immagine racconta la passione e la gioia che hanno infiammato la città nel 2025.

«Quando abbiamo progettato il lavoro – spiega Fulciniti – non potevamo immaginare una stagione tanto esaltante. Siamo stati fortunati, ma anche, ammettiamolo, lungimiranti».

Centodieci e lode è edito da Studio Eurobudget di Alessio Cavallini, disponibile in tiratura limitata e distribuito gratuitamente come un vero e proprio pezzo da collezione.

