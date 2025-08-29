Simonetta Gola Strada presenta il libro Una persona alla volta

A dialogare con Simonetta Gola Strada il 31 agosto alle ore 17 sarà Barbara Bonciani, sociologa e docente del corso di laurea in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa

A due anni di distanza dal conferimento da parte della città di Livorno della Livornina d’Oro a Gino Strada, ritirata allora dalla moglie Simonetta Gola Strada, il 31 agosto alle ore 17 nello spazio cultura della Festa Nazionale dell’Unità alla Rotonda di Ardenza Simonetta Gola Strada, responsabile della comunicazione di Emergency e curatrice del libro postumo di Gino Strada “Una persona alla volta” edito da Feltrinelli, torna a Livorno. Il libro racconta l’impegno e l’amore insito in una grande avventura di vita che ha portato Gino Strada alla creazione di Emergency. Un racconto che parte dai ricordi di infanzia fino alla scoperta della passione per la medicina e la chirurgia che gli somiglia, come scrive, perché “davanti ad un problema ha bisogno di fare”. Una scelta che segnerà profondamente la sua vita e lo porterà in Pakistan, in Etiopia, in Thailandia, in Afghanistan, in Perù, in Gibuti, in Somalia, in Bosnia, dedicando tutta la propria esperienza di vita all’aiuto e alla cura dei feriti di guerra e alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sugli effetti della guerra e sulla lotta per la sua abolizione. A dialogare con Simonetta Gola Strada sarà Barbara Bonciani, sociologa, docente del corso di laurea in Scienze per la Pace dell’Università di Pisa, oltre che Responsabile per le relazioni internazionali dell’unione comunale Pd Livorno. A portare i saluti inziali sarà il Sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Condividi:

Riproduzione riservata ©