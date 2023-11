“Sinceramente non tuo” alla scoperta dei “Bianchi” di Battisti e Panella

Gli album bianchi sono chiamati così per via delle copertine spoglie e minimali; sono nell’ordine: Don Giovanni, 1986; L’apparenza, 1988; La sposa occidentale, 1990; Cosa succederà alla ragazza, 1992; Hegel, 1994.

Per troppo tempo la produzione di Lucio Battisti con Pasquale Panella (1986-1994) è stata come dimenticata sia dal pubblico che dalla critica. I cinque album usciti in quegli anni, più conosciuti come il periodo bianco di Battisti, raccontano invece un modo nuovo di scrivere e di rappresentare la canzone pop leggera.

Sabato 11 novembre, alle ore 18.00, a Livorno, da Symphony Record Shop, piazza Cavour, 23 con “Sinceramente non tuo”, alla scoperta dei “Bianchi” di Lucio Battisti e Pasquale Parella, Massimo Mannucci di Symphony, che dialogherà con Stefano Lucarelli e Massimo Volpi dall’Associazione Only Music Can Save Us., parlerà del Lucio Battisti “dopo Mogol” ed inviterà a rivalutare e ad ascoltare con attenzione brani estratti dai cinque “album bianchi” di Lucio Battisti, con l’accompagnamento di proiezioni video e letture di alcune poesie del paroliere romano.

Nell’occasione sarà presentato anche un breve video di Dario Ballantini in cui racconta come lui abbia cominciato ad amare i “bianchi” e come li trovi importanti nella storia di Battisti.

