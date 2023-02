Sindrome di Down e autismo, convegno al Parco del Mulino con la prof. Cancedda

L'appuntamento è per sabato 25 febbraio alle 9,30 al Parco del Mulino, via Voltolino Fontani, 1. L'illustre professoressa relazionerà in questa sede i primi risultati di quella sperimentazione che segnerebbe una svolta storica nelle terapie dei ragazzi down e dell'autismo

Sabato 25 febbraio sarà presente a Livorno la professoressa Laura Cancedda. Si tratta della ricercatrice italiana (dell’ IIT di Genova) che anche a livello internazionale è riuscita ad accendere i riflettori sui suoi studi relativi ai deficit cognitivi, a cominciare dalla Sindrome di Down. La professoressa Cancedda annunciò, ripresa da più media, l’avvio di una sperimentazione su alcuni diuretici con l’obiettivo di approdare a una prima formulazione di terapia farmaceutica. Che, ovviamente, avrebbe un valore a dir poco “rivoluzionario”.

L’appuntamento livornese, organizzato nella sede del Parco del Mulino arriva proprio allo scadere di quei due anni di sperimentazione. L’illustre professoressa relazionerà in questa sede i primi risultati di quella sperimentazione che segnerebbe una svolta storica nelle terapie dei ragazzi down e dell’autismo. E, a margine, anche un’occasione di importante visibilità per il Parco del Mulino e per la città di Livorno stessa che si inserirebbe in un progetto più ampio di rete associativa con altre realtà regionali e nazionali. L’appuntamento è dunque per sabato 25 febbraio alle 9,30 al Parco del Mulino, via Voltolino Fontani, 1.

