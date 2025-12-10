Sinfonico Honolulu, la storica band torna a casa: il 19 dicembre live al NTC

Una reunion attesissima: vecchi e nuovi membri insieme per un’unica, grande serata pre-natalizia. Una serata-evento per celebrare 16 anni di musica, collaborazioni e successi. Inizio concerto ore 21.30

I Sinfonico Honolulu, la prima e più grande orchestra italiana di ukulele – nonché uno dei gruppi più originali e longevi nati a Livorno – torna finalmente a casa.

L’appuntamento è per venerdì 19 dicembre, ore 21.30, al Nuovo Teatro delle Commedie (biglietti disponibili qui: ticketone.it/event/21036906): un concerto che sarà molto più di un live, perché vedrà riunirsi sul palco anche due membri storici della formazione, pronti a riportare l’energia delle origini.

“Un ritorno a casa, sotto Natale. Siamo davvero felici”- A raccontare lo spirito della serata è Filippo Cevenini, uno dei membri del gruppo, che descrive così l’atmosfera che si respira dentro la band: “Questa data è un ritorno alle origini. Siamo contenti che alcuni storici componenti siano tornati, soprattutto Franzo Damiani. Ale Rossini è già rientrato da un po’. Il Sinfonico Honolulu è diventato una specie di “social club”: chi ha fatto parte della nostra storia torna, ogni tanto, a condividere il palco. Negli anni abbiamo calcato palchi importanti, suonato in festival in tutta Italia, ma quest’anno – per vari impegni – abbiamo fatto poche date. Quindi questa serata a Livorno, sotto Natale, è un vero ritorno a casa. Il prossimo anno abbiamo già festival confermati. Insomma: siamo carichi, felici e pronti a suonare».

Chi sono i Sinfonico Honolulu – Nati nel 2010, i Sinfonico Honolulu sono una ukulele orchestra unica nel suo genere: un ensemble di musicisti livornesi in giacca e cravatta che, armati del celebre strumento a quattro corde, hanno saputo reinventare in chiave nuova e brillante i grandi successi del rock e del pop dagli anni ’50 a oggi.

Quello del gruppo è un progetto multiforme, un caleidoscopio musicale che negli anni ha attraversato: musica internazionale e italiana, reinterpretazioni di classici, brani originali, collaborazioni prestigiose (tra cui Johnson Righeira, Mauro Ermanno Giovanardi, Niccolò Fabi, Morgan, Patty Pravo, Luca Barbarossa, Francesco Tricarico e tanti altri ancora), grandi palchi e festival nazionali e internazionali.

Sedici anni di attività ininterrotta hanno consolidato i Sinfonico Honolulu come una delle realtà più riconoscibili e amate del panorama toscano e non solo.

La formazione sul palco il 19 dicembre

Ecco la lineup che suonerà al NTC:

Luca Carotenuto – voce solista e ukulele concert

– voce solista e ukulele concert Gianluca Milanese – ukulele baritono e cori

– ukulele baritono e cori Filippo Cevenini – ukulele concert

– ukulele concert Francesco “Franzo” Damiani – ukulele tenore

– ukulele tenore Leonardo Maua Frangioni – ukulele tenore e voce

– ukulele tenore e voce Alessandro Rossini – ukulele tenore e cori

– ukulele tenore e cori Luca “Maestro” Guidi – ukulele concert

– ukulele concert Luigi “Ruvido” Iasilli – basso e cori

– basso e cori Fabio Giusti – batteria e percussioni

Una vera orchestra di ukulele accompagnata da una sezione ritmica che garantirà il classico sound Honolulu: potente, ironico, impeccabile.

Una serata da non perdere- Il concerto del 19 dicembre sarà un regalo di Natale anticipato per i fan e per la città. Una data speciale, un ritorno alle radici e allo stesso tempo un nuovo inizio (inizio concerto ore 21.30). Livorno è pronta a farsi travolgere ancora una volta dal suono del Sinfonico Honolulu.

Condividi:

Riproduzione riservata ©