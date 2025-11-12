Sipario su “Racconti di Altre Danze”, appuntamento finale

MARTINA GAMBARDELLA (foto DI Claudia Pajewski fornita gentilmente dall'Ufficio Stampa del Festival)

Il Festival Racconti di Altre Danze chiude la sua nona edizione con due performance in programma il 14 novembre a partire dalle ore 21 all’Atelier delle Arti (via Masini, 3).

Il primo evento sarà “Danze Americane”, coreografia e danza di Fabrizio Favale.

“Danze Americane” presenta una serie di sequenze danzate come fossero degli esercizi o un training che il danzatore, partendo da alcune tecniche e modalità della danza Moderna e Postmoderna Americana da cui egli stesso proviene, articola e proietta verso il futuro in libere e sperimentali possibilità di sviluppo.

Fabrizio Favale torna a danzare un lavoro coreografico in forma di assolo scegliendo di concentrare l’attenzione sulle tecniche (non sulle coreografie) ideate e messe a punto in particolare dai coreografi e ballerini Merce Cunningham e José Limón e su alcuni obiettivi della danza della ricercatrice, danzatrice e coreografa Trisha Brown. Favale dal 1999 ha creato oltre trenta coreografie ed è stato invitato da numerosi festival e teatri di rilevanza internazionale. La sua danza è orientata all’astrazione, tipica delle tecniche americane con cui si è formato. I paesaggi coreografici che disegna nelle sue opere sembrano rimandare di volta in volta a mondi lontani e sconosciuti, in cui la danza si presenta come un orizzonte libero da interpretazioni e classificazioni.

La seconda performance dal titolo “Mute”, ha come protagonista Martina Gambardella. “Mute” nasce dal desiderio di celebrare l’origine del movimento, cogliendo il potenziale e la forza generativa dello spazio dal quale esso emerge.

Martina Gambardella nasce a Napoli nel 1993. Attiva nel campo della danza, la sua ricerca è orientata alla continua decostruzione ed espansione dello spazio potenziale della materia corporea, attraverso l’attivazione di processi di apprendimento che partono dalla relazione costante con gli altri e con i luoghi che abita.

Biglietti e prenotazioni

Biglietto: 10 euro. Prenotazione obbligatoria chiamando il 3384322616.

Informazioni: 0586 882319 – 329 155 6050 – [email protected] – https://www.raccontidialtredanze.com/.

