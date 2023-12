“Sirene e cavallucci marini” al Centro Ascolto LGBTQ+ Approdo

Saranno ospiti Egon Botteghi, Luka Ceraolo e Jasmine Piattelli dell'associazione Rete Genitori Rainbow

Sabato 30 dicembre al Centro Ascolto LGBTQ+ si svolgerà un’importante iniziativa sul tema della transgenitorialità intitolata “Sirene e cavallucci: i genitori trans* nella ricerca, nella letteratura e nell’attivismo”. I genitori trans* e non binari esistono e li racconteremo attraverso la testimonianza di tre genitori attivistɜ trans* che illustreranno cosa possiamo trovare in lingua italiana sull’argomento: nella ricerca scientifica, nella ricerca attivista e nella letteratura.

Saranno ospiti Egon Botteghi, Luka Ceraolo e Jasmine Piattelli dell’associazione Rete Genitori Rainbow. Alla fine dell’evento sarà offerto un piccolo rinfresco per brindare insieme in vista del nuovo anno.

Condividi:

Riproduzione riservata ©