“Smazz o’ mazz”, allo Spazio coworking la mostra di Francesco Ermini
Nella visione di Ermini, i tradizionali semi – coppe, spade, bastoni, denari – si trasformano in micce grafiche di rivolta. Le figure diventano così nuove icone insurrezionali, capaci di ribaltare l’idea stessa di gerarchia
Si inaugura giovedì 26 settembre alle ore 18:00, negli spazi dello Spazio coworking di Livorno, “Smazz o’ mazz”, la mostra personale di Francesco Ermini, curata da Michael Rotondi.
Al centro dell’esposizione le carte da gioco napoletane, che l’artista livornese propone in una veste inedita: non più semplici strumenti di intrattenimento, ma simboli antichi di potere, guerra e ordine sociale, reinterpretati oggi come strumenti di disobbedienza visiva e immaginazione politica.
Nella visione di Ermini, i tradizionali semi – coppe, spade, bastoni, denari – si trasformano in micce grafiche di rivolta. Le figure diventano così nuove icone insurrezionali, capaci di ribaltare l’idea stessa di gerarchia e offrire al visitatore un invito non tanto alla contemplazione, quanto all’azione: ogni carta è una scelta, ogni spettatore un possibile giocatore.
“La mostra è un gioco serio. E noi siamo nel mazzo”, sintetizza l’artista, che attraverso questo lavoro apre un dialogo diretto con il pubblico, chiamato a riconoscersi parte del processo creativo e del messaggio politico insito nelle opere.
L’esposizione rimarrà visitabile fino al 10 ottobre 2025.
Riproduzione riservata ©
Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 85mila utenti giornalieri: 75.000 su Fb, 12.400 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo
QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.