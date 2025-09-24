“Smazz o’ mazz”, allo Spazio coworking la mostra di Francesco Ermini

Si inaugura giovedì 26 settembre alle ore 18:00, negli spazi dello Spazio coworking di Livorno, “Smazz o’ mazz”, la mostra personale di Francesco Ermini, curata da Michael Rotondi.

Al centro dell’esposizione le carte da gioco napoletane, che l’artista livornese propone in una veste inedita: non più semplici strumenti di intrattenimento, ma simboli antichi di potere, guerra e ordine sociale, reinterpretati oggi come strumenti di disobbedienza visiva e immaginazione politica.

Nella visione di Ermini, i tradizionali semi – coppe, spade, bastoni, denari – si trasformano in micce grafiche di rivolta. Le figure diventano così nuove icone insurrezionali, capaci di ribaltare l’idea stessa di gerarchia e offrire al visitatore un invito non tanto alla contemplazione, quanto all’azione: ogni carta è una scelta, ogni spettatore un possibile giocatore .

“La mostra è un gioco serio. E noi siamo nel mazzo”, sintetizza l’artista, che attraverso questo lavoro apre un dialogo diretto con il pubblico, chiamato a riconoscersi parte del processo creativo e del messaggio politico insito nelle opere.

L’esposizione rimarrà visitabile fino al 10 ottobre 2025.

