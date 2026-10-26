So.Crem Livorno celebra i 110 anni del Tempio Cinerario

Sabato 31 ottobre, al Cimitero comunale della Cigna, una mattinata dedicata alla memoria, all’architettura e alla musica per celebrare il 110° anniversario del Tempio Cinerario, con lo scoprimento di una targa in onore del progettista e l’esecuzione di alcune pagine della cantata Alla Gioja di Pietro Mascagni

Sabato 31 ottobre, alle ore 10, al Tempio Cinerario del Cimitero comunale della Cigna, la So.Crem Livorno invita la cittadinanza a partecipare a una mattinata dedicata alla memoria, all’architettura e alla musica, in occasione del 110° anniversario del Tempio.

La manifestazione si articolerà in due momenti principali: lo scoprimento di una targa dedicata a Fosco Cioni, autore del progetto del Tempio Cinerario, e l’esecuzione di alcune pagine della cantata Alla Gioja di Pietro Mascagni, omaggio musicale che accompagnerà le celebrazioni.

La memoria di Fosco Cioni – La cerimonia renderà omaggio a Fosco Cioni (1884-1966), disegnatore e progettista che contribuì in modo significativo al rinnovamento architettonico di Livorno tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento.

Per valorizzarne la figura e ricostruirne il percorso professionale, la So.Crem ha promosso una ricerca affidata alla ricercatrice Sara Cafissi, confluita nel volume Un disegnatore al servizio delle grandi opere di architettura a Livorno, nato da un progetto editoriale di Maurizio Bettini.

La celebrazione del 110° anniversario rappresenta così un’occasione per riscoprire una figura legata alla storia architettonica della città e rendere omaggio al valore storico e culturale del Tempio Cinerario.

Cerchi visibilità? QuiLivorno.it mette a disposizione una visibilità di oltre 90mila utenti giornalieri: 81.200 su Fb, 16.500 su Ig e 4.700 su X. Richiedi il pacchetto banner e/o articolo redazionale a [email protected] oppure attraverso questo link per avere un preventivo

QuiLivorno.it ha aperto il 12 dicembre 2023 il canale Whatsapp e invita tutti i lettori ad iscriversi. Per l’iscrizione, gratuita, cliccate il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029VaGUEMGK0IBjAhIyK12R e attivare la “campanella” per ricevere le notifiche di invio articoli. Ricordiamo, infine, che potete continuare a seguirci sui nostri social Fb, Instagram e X.