Soffitte in piazza, a Vicarello torna l’iniziativa per il riuso degli oggetti

Appuntamento sabato 22 novembre, in piazza Macchi a Vicarello, ore 9.00-12.00. L'iniziativa è aperto a tutti i privati cittadini residenti nel Comune di Collesalvetti

Sabato 22 novembre, in piazza Macchi a Vicarello, ore 9.00 – 12.00, appuntamento con “Soffitte in piazza”, l’evento organizzato dal Comune di Collesalvetti e Rea S.p.A., in collaborazione con le Pro Loco di Collesalvetti, Vicarello, Stagno e Nugola, l’Unione Donne Italiane e Rifiuti Zero, nato con lo scopo di dare una seconda vita agli oggetti inutilizzati. “Soffitte in Piazza” è aperto a tutti i privati cittadini residenti nel Comune di Collesalvetti che vogliono cedere (anche su libera offerta) e barattare oggetti che non utilizzano più, quali: libri, riviste, giornali, cartoline, francobolli, figurine, mobili, sedie, biciclette, oggettistica varia, vecchi arnesi ed attrezzi, piccoli elettrodomestici usati, abbigliamento e tessuti usati, giochi, modellismo. I richiedenti interessati ad ottenere uno spazio espositivo dovranno presentare apposita richiesta compilando il modulo d’iscrizione che troveranno presso i gazebi al momento dell’accettazione. Lo spazio espositivo sarà messo a disposizione dalle ore 8.30. Non è previsto il montaggio di strutture.

