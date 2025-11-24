Sofia Menichetti chiude la rassegna “Donna, libro, altro” con “Le vite invisibili”

L'incontro, a ingresso libero e gratuito, inizierà alle ore 17.30 e avrà come protagonista la giovane autrice elbana Sofia Menichetti, che presenterà il suo libro d’esordio “Le vite invisibili” (Capponi Editore)

Si conclude venerdì 28 novembre l’edizione invernale della rassegna letteraria “Donna, libro, altro”, ideata e curata dallo scrittore ed insegnante Enrico Pompeo in collaborazione con la Libreria Feltrinelli di Livorno in via Di Franco, 12. L’incontro, a ingresso libero e gratuito, inizierà alle ore 17.30 e avrà come protagonista la giovane autrice elbana Sofia Menichetti, che presenterà il suo libro d’esordio “Le vite invisibili” (Capponi Editore).

A dialogare con lei sarà la giornalista Giulia Bellaveglia. Il volume è un romanzo corale ambientato nella periferia di Roma, tra le fragilità di Corviale e la quotidianità di una famiglia di etnia sinti proprietaria di un circo, “La bella vita”. Un’opera che parla di appartenenza, riscatto, scelte irrevocabili, e di quelle esistenze che raramente trovano spazio nei racconti comuni. «Questa storia – spiega Menichetti – nasce da un bisogno più intimo che personale: non quello di farmi vedere, ma quello di ritrovarmi dentro qualcosa. Mi ritrovo in queste vite non perché parlino di me, ma perché raccontano storie che quasi nessuno racconta, vicende che di solito restano invisibili». La passione per la lettura e la scrittura la accompagna sin da bambina. «Ho sempre scritto e letto tantissimo. La lettura in particolare fa parte della mia vita, dico spesso che in un certo senso me l’ha salvata. E quando leggi così tanto, a un certo punto pensi: “mi piacerebbe scrivere una storia che possa essere letta da qualcuno che ama leggere come me”». Il testo prende forma in un anno e otto mesi di lavoro, durante i quali i personaggi “arrivano” gradualmente. «All’inizio erano due o tre. Poi, nel processo creativo, hanno cominciato ad intrecciarsi e a formare un unico grande racconto». La ventottenne autrice elbana, laureata in Lingue, letterature e filologie euroamericane all’Università di Pisa, è attiva anche su Instagram con il profilo @scrivoquindisogno seguito da oltre 13mila follower. L’incontro rappresenta l’occasione per conoscere da vicino una nuova voce della narrativa italiana e per scoprire le storie forti e delicate che animano il suo romanzo.

