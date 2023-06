“Sognando i corsari” al Museo della Città, Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari

La mostra, promossa dal Comune con il patrocinio della Regione Toscana, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22 fino all'8 ottobre. La curatrice Rita Scartoni: "E' una mostra in cui si lascia davvero il cuore"

di Giulia Bellaveglia

Si accendono di nuovo i riflettori sul Museo della Città. Questa volta, protagonisti degli spazi della bella struttura, saranno Livorno e il suo mare con la mostra “Sognando i corsari” promossa dal Comune di Livorno con il patrocinio della Regione Toscana. Il titolo, riferito ad una foto di Michele Vestrini del 1958 raffigurante un bambino di spalle, seduto su una spalletta della Terrazza Mascagni, simboleggia la vastità delle acque e celebra la nave Vespucci a vele spiegate. Una raccolta fotografica degli Archivi Alinari, organizzata in 8 sezioni per ben 13 autori, visitabile dal 30 giugno all’8 ottobre e curata da Rita Scartoni (Archivi Alinari). “Un’esposizione – dice – dove si lascia davvero il cuore. Un insieme di suggestioni e di immaginazioni regalate dal mare e dalle sue grandi sorprese. Livorno è stata una città precoce per quanto riguarda la fotografia, tanto che la prima sezione è dedicata addirittura alle immagini dell’800. Tra queste è presente, a quanto pare, il primo dagherrotipo di paesaggio conosciuto”. “Un evento importante – aggiunge il presidente della Fondazione Alinari Giorgio Van Straten – che testimonia la relazione tra il territorio e la fondazione. Io stesso, pur essendo fiorentino, sono venuto per 20 anni in vacanza per questi mari, perché avevo una nonna livornese. Una concentrazione di forza, di rivelazione, data dal paesaggio”. Al termine del percorso una lavagna su cui chiunque avrà la possibilità di appendere una fotografia degli ambienti marittimi livornesi. “Una proposta – commenta l’assessore alla cultura Simone Lenzi – che volevamo portare qui da tempo, di un patrimonio fotografico sconfinato, parliamo di circa 5 milioni di foto, che racconta una frontiera attraverso lo straordinario potere che possiede”. Il vernissage è in programma per venerdì 30 giugno alle 18.30. L’esposizione, arricchita dal catalogo edito da Sillabe, è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 22. Durante Effetto Venezia, l’orario sarà prolungato fino alla mezzanotte.

