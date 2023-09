Sognando i corsari, sabato e domenica visite guidate alla mostra e reading di Emanuele Gamba

Info e prenotazioni: Museo della Città di Livorno piazza del Luogo Pio. Tel.: 0586-824551, mail: [email protected]; www.museodellacittalivorno.it

Proseguono le iniziative realizzate dal Comune di Livorno con il coordinamento di Coop. Itinera in collaborazione con ATI Itinera, Agave e CoopCulture anche nelle ultime settimane di apertura della mostra Sognando i Corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari. In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), sabato 23 e domenica 24 settembre si svolgeranno le seguenti iniziative:

sabato 23 settembre

– ore 18.00 visita teatralizzata (su prenotazione, costo € 2,50 oltre al prezzo del biglietto)

– ore 19.00 visita guidata (su prenotazione, costo € 2,50 oltre al prezzo del biglietto)

domenica 24 settembre

– ore 18:00 si terrà l’evento Reading Alinari in collaborazione con la Fondazione Teatro C. Goldoni con la voce di Emanuele Gamba, direttore della Fondazione, le chitarre di Luca Medusei e Michelangelo Salvini, la drammaturgia di Carlo Da Prato e la consulenza di Giaele Mulinari di Coop. Itinera (prenotazione anticipata ai recapiti in calce (non è necessaria la prenotazione, nessun costo aggiuntivo oltre al normale biglietto d’ingresso in mostra).

La partecipazione agli eventi non prevede costi aggiuntivi per i partecipanti oltre al prezzo del biglietto di ingresso alla mostra.

Mostra Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari fino a domenica 8 ottobre.

Museo della Città di Livorno – Polo Bottini dell’Olio Piazza del Luogo Pio 19

Biglietti –Intero 6 euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 2 euro, visita guidata 2,50 euro. Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

