Sognando la villeggiatura, sabato 29 luglio visita guidata teatralizzata con letture al Museo della Città

Appuntamento alle 19 con una speciale visita guidata teatralizzata per rivivere l'epoca d'oro della villeggiatura nelle località più ambite della costa labronica. INFO: tel. 0586 824551, [email protected]

Sabato 29 luglio alle ore 19, al Museo della Città, si terrà una speciale visita guidata teatralizzata per rivivere l’epoca d’oro della villeggiatura nelle località più ambite della costa labronica. La nascita degli storici stabilimenti balneari, il turismo, le feste estive, la moda mare e il varo della nave Lepanto rivivranno in un’ora di racconti e letture per scoprire tutta la suggestione della mostra attualmente allestita Sognando i corsari. Livorno e il suo mare negli Archivi Alinari aperta al pubblico fino a domenica 8 ottobre 2023. La mostra raccoglie fotografie provenienti dagli Archivi Alinari, uno dei giacimenti fotografici più grandi e antichi al mondo, e poterle conoscere con il supporto di una visita guidata a cura degli operatori del Museo, è quindi un’occasione da non perdere. Promossa e organizzata dal Comune di Livorno, la mostra è curata da Rita Sartoni e si avvale della collaborazione di Fondazione Alinari per la Fotografia con il patrocinio della Regione Toscana e il catalogo edito da Sillabe.

Orari mostra:

dal lunedì al venerdì 10.00-20.00

sabato e domenica 10.00-22.00.

Orario continuato fino alle 24.00 durante Effetto Venezia (2-3-4-5-6 agosto).

Biglietti:

Intero 6 euro, ridotto 4 euro, ridotto scuole 2 euro, visita guidata 2,50 euro.

Possibilità di biglietto open, acquistabile anche online.

Visite guidate su prenotazione e a orario fisso il sabato alle 18.00 e alle 19.00.

Costo 2,50 euro (oltre al biglietto di ingresso).

Le visite guidate sono a cura delle cooperative Itinera, Agave e CoopCulture

Per informazioni e prenotazioni:

Museo della Città di Livorno

Piazza del Luogo Pio 19

tel. 0586 824551

[email protected]

www.museodellacittalivorno.it

Condividi: