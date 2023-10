“Solo”, mostra con 150 opere d’arte

Calibiza Arte Nuova è lieta di presentare l’esposizione dell’artista Daniele Cerù nei saloni della propria sede di Livorno in via San Francesco,28. Dal 1 al 30 novembre. Sarà inaugurata mercoledì 1 novembre alle ore 17.30 accompagnati dalle note del gruppo musicale RANDEVU’. Dal titolo SOLO 150 opere esposte tra dipinti sculture e carte

Solo il titolo di questa mostra è un grido umanitario contro ogni sorta di guerra infatti il sottotitolo è solo colori nei vostri cannoni.

L’artista con il suo Naif Fiabesco riporta il suo sentimento di pace nei propri lavori alle volte anche non volutamente ma la lettura del suo linguaggio è molto esplicita, il suo rammarico contro la violenza è forte . Esempio l’arca colma di fiori o di animali è proprio rappresentativa della salvezza attraverso l’arte, oppure la Sofia sua musa ispiratrice al comando della barca che simboleggia la salvezza della fecondità del genere umano, la miriade di colori rappresentano le varie razze ,etnie e differenze, insomma un artista inconsapevole dell’importanza del suo messaggio ma il suo fine è talmente magno che arriva così , quando si entra in contatto visivo con i suoi lavori spiega Francesca Berti curatrice di tutte le suo opere e della sua immagine artistica: si crea una connessione con l’universo più positivo dell’essere umano, va a smuovere quella gioia intonsa che appartiene ad ognuno e che è sopraffatta troppe volte dall’inarrestabile consumismo. L’arte spiga Cerù non ha un colore l’arte è tutti i colori ed io voglio usarli tutti senza privarla di nulla.

Sarà visitabile nei seguenti orari 9.30 – 12.30 e 17.00 – 19.30 chiusi il lunedì

La domenica pomeriggio aperti solo su appuntamento per informazioni 389 9463598 Mostra visibile anche sul blog http://calibizaartenuova.blogspot.com

