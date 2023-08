“Solo per il mare”, il libro di Paolo Montella

L’Associazione culturale CambiaMenti Livorno ha il piacere di presentare la prossima iniziativa culturale, come inizio della nuova stagione dopo la pausa estiva.

Nostra missione e vocazione è promuovere la cultura nelle sue molteplici espressioni, così da favorire riflessione e dibattito. E a settembre ripartiamo con la poesia. Riteniamo infatti che la poesia sia da sempre uno strumento espressivo privilegiato per comunicare emozioni e idee, la cui ricezione non può che essere personale, e dunque non può che favorire il dialogo tramite lo scambio di impressioni. Appuntamento nella Sala conferenze dei Bottini dell’Olio, venerdì 8 settembre, ore 17, per la presentazione del libro di poesie Solo per il mare, alla presenza dell’autore Paolo Montella.

Introduce: Cristina OLIVIERI, giornalista;

Interventi musicali: “Duo Nami”: Lavinia GOLFARINI e Andrea VOLCAN;

Violoncelli e Voci: Manola BICHISECCHI e Giorgio NOTARI.

