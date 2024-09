“Some Other Places”, la mostra alla Galleria Fidanda

La mostra, a cura di Sara Bernhardt Poli, espone i lavori di Filippo Boccini, Chiara Cunzolo e Francesco Levy. La proposta curatoriale esplora le dinamiche della fotografia contemporanea all’interno del territorio livornese

Galleria Fidanda è lieta di annunciare l’opening della mostra collettiva “Some Other Places” il 13 settembre 2024 alle ore 18:30 nella sede della Galleria Fidanda, in via della Venezia, 7. Lo stesso giorno sarà possibile partecipare al talk tra gli artisti e la curatrice alle ore 19:45 con una degustazione di vini e aperitivo con Trip Wine.

La proposta curatoriale esplora le dinamiche della fotografia contemporanea all’interno del territorio livornese, creando un dialogo attivo tra gli artisti selezionati e lo spazio della galleria d’arte Fidanda. Some Other Places è una riflessione neo-romantica su come i diversi linguaggi del medium fotografico vanno ad intersezionarsi creando poetiche che indagano i luoghi del nostro abitare. Lo spazio è definito dalla natura ma anche dalle strutture costituite dall’uomo, dove la parola abitazione è una connotazione culturale più che qualcosa di ben definito

