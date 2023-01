“Sonnambuli”, ultima replica della Mayor Von Frinzius

Lo spettacolo replicherà domenica 22 gennaio alle ore 17.15 presso il teatro Ordigno di Vada. Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Marianna Sgherri, portando in scena il questo spettacolo portano in scena un grande sogno, quello di un teatro senza barriere

“Questo spettacolo nasce perché da piccolo ero sonnambulo. Ho passato tutta la vita a cercare di dimenticare quella notte, e ora non riesco a raccontarla, mi dispiace. Lo spettacolo finisce qui.”

Queste le parole con cui Lamberto Giannini conclude il suo ultimo spettacolo.

Il regista è infatti partito dalla propria esperienza come sonnambulo per ideare questo spettacolo e racchiudere al suo interno sogni, incubi, ambizioni e paure non solo suoi ma anche dei suoi attori e collaboratori.

Al fianco di Giannini troviamo Rachele Casali, aiuto regista dal 2017 e responsabile della colonna sonora dello spettacolo e della produzione, Silvia Angiolini, che dopo anni da attrice debutta per la prima volta in regia portando entusiasmo e precisione nelle sue scelte organizzative ed artistiche, Marianna Sgherri, collaboratrice storica capace di trasformare le proprie visioni in emozionanti coreografie e Francesco Pacini, direttore di palco per il terzo anno consecutivo.

Il sonnambulismo si verifica quando una persona cammina o compie attività complesse mentre non è ancora sveglia del tutto. Di solito, si manifesta nelle prime ore dopo l’addormentamento, durante la fase di sonno profondo: fare teatro è come dormire profondamente e sognare, ogni bisogno diventa desiderio, il tempo sembra fermarsi ma in realtà passa inesorabile fino a portare al risveglio, gli applausi finali, che gettano l’attore in un connubio di estasi e rimpianto di qualcosa che ormai è passato e non potrà più tornare.

Lamberto Giannini, Rachele Casali, Silvia Angiolini e Marianna Sgherri, portando in scena il questo spettacolo portano in scena un grande sogno, quello di un teatro senza barriere, in cui il teatro stesso annienta la distinzione tra soggetti normodotati e portatori di handicap, senza pietismo né rassegnazione: il teatro è arte, è cultura, e la Mayor Von Frinzius continua ad esistere per gridare forte il suo amore per quel palco di legno, portatore di infinite occasioni e splendide possibilità.

Prodotto da Compagnia Mayor Von Frinzius, Fondazione Teatro Goldoni e O.A.M.I, gode anche della rinnovata collaborazione con la Banca di Credito Cooperativo di Castagneto Carducci, main sponsor della Compagnia per il quinto anno successivo.

Lo spettacolo è stato realizzato anche grazie alla collaborazione di Twin Group, Audemars Piguet, Thisintegra, Compagnia Portuale di Livorno, Circolo ricreativo lavoratori del porto, Fondazione Livorno, Lions Club Livorno porto mediceo, Rotary Club Livorno, Rotary International, ASA, Autolinee Toscane, The Cage, Comune di Livorno e Regione Toscana.

