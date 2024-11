Sono arrabbiatissimo! Il nuovo spettacolo di Marmugi

Il comico livornese, celebre per le sue invettive satiriche e i suoi spettacoli "urlati", dove si scalda parecchio e ce ne ha per tutti, debutterà domenica 1 dicembre al Teatro Ordigno alle 17.15 col suo nuovo spettacolo da titolo inequivocabile

Manco a dirlo, “è arrabbiatissimo”. Claudio Marmugi, il comico livornese, celebre per le sue invettive satiriche e i suoi spettacoli “urlati”, dove si scalda parecchio e ce ne ha per tutti, debutterà domenica 1 dicembre al Teatro Ordigno alle 17.15 col suo nuovo spettacolo dal titolo inequivocabile: “Sono arrabbiatissimo!”. Cinquantun anni appena compiuti, penna del team del Vernacoliere fin dal 1989, cabarettista a Zelig (in televisione negli anni 2004-2007 a Zelig Circus e Zelig Off), attore nella serie di Sky “I Delitti del BarLume” (dove interpreta il giornalista Marmugi), colonnista del Tirreno con la sua sapida “Onda”, scopritore di plagi a “Ottovolante” su Radio 2, Claudio Marmugi è uno che non le manda a dire, ma le dice. In questo suo nuovo monologo non risparmierà nessuno. Satira politica e di costume, invettive sul mondo della televisione e sul mondo che ci circonda, riflessioni sulla società e sullo strapotere dei social (che invece di farci socializzare ci rendono antisociali) – da 25 anni esatti, assistere a uno spettacolo di Claudio Marmugi (ricco di improvvisazioni e di battute a ruota libera) è un modo per ridere e riflettere.

