“Sonora vibra plant”, quando le piante diventano musica

“Sonora vibra plant”, via al secondo evento del progetto dell’associazione interculturale Arts4all, che avrà luogo sabato 6 maggio dalle 16 alle 18, presso il Parco della Villa Maurogordato, via di Monterotondo 74.

Radici, foglie e cortecce… Vibrazioni della linfa che diventano musica. Creature della natura che si muovono tra le piante, ricordandone i movimenti. Un connubio perfetto, l’allestimento itinerante creato dai suoni delle piante (prodotti dallo speciale strumento utilizzato dall’artista Martina Tamberi), le ballerine della Scuola di danza Dea e la musica dell’artista Aurora Bresci.

A fare da cornice l’esposizione di alcune opere de “La carne delle piante”, realizzate dall’artista Aurora Bresci e quelle dell’artista Martina Tamberi. Ad accompagnare il pubblico tra un’esibizione e l’altra, alcune letture a tema. L’evento è in collaborazione con l’Associazione Reset Livorno e la Scuola di danza Dea.

