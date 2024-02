Soroptimist International Club di Livorno, Maria Emanuela Bacci di Capaci al timone per il 2024-25

Mercoledì 31 gennaio all’Yacht Club Livorno, in una coinvolgente atmosfera di festa si è svolto il tradizionale passaggio delle consegne tra la Past President Maria Raffaella Calabrese De Feo e la Presidente eletta Maria Emanuela Bacci di Capaci, in carica per il biennio 2024-2025. L’evento si è svolto alla presenza della Vicesindaca Libera Camici con delega alle PO, del Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Piercarmine Sica e del Sindaco Luca Salvetti che ha salutato gli intervenuti e augurato buon lavoro al Soroptimist, club sempre più attivo nel tessuto cittadino e collaborativo con gli enti locali.

Maria Raffaella Calabrese De Feo e Maria Bacci di Capaci hanno quindi preso la parola rivolgendosi agli invitati, ma in particolare alle socie del club che sono intervenute quasi al completo con numerosi ospiti. La Past President ha ricordato i tanti service realizzati durante il suo mandato sia a livello nazionale sia locale, la Presidente eletta ha descritto i progetti e le attività che proporrà durante il suo biennio, che seguiranno il solco tracciato dalle Presidenti precedenti e nell’ottica della promozione dei diritti umani e del miglioramento della condizione della donna. In particolare ha illustrato le attività previste per il mese di febbraio in occasione della giornata mondiale delle donne nella scienza. Il 9 febbraio alle ore 10.00 presso villa Henderson verrà inaugurata una mostra dal titolo “Grandi scienziate del ‘900” allestita dall’Associazione La Nuova Limonaia di Pisa rivolta in particolare alle scuole, promossa con lo scopo di far conoscere donne scienziate che con la loro passione e i loro studi hanno contribuito allo sviluppo scientifico ma anche di abbattere gli stereotipi di genere duri ancora a morire. Il 24 sempre di febbraio sempre a Villa Henderson avrà luogo un convegno dal titolo “Intelligenza artificiale nuovi scenari” in quanto l’IA farà parte del nostro futuro ed è necessario sapere le opportunità e i rischi che presenta.

Entrambe le Presidenti hanno ringraziato di cuore tutte le socie per la collaborazione, l’affetto, l’energia che profondono per la riuscita dei service e dei progetti. Un lavoro di squadra dunque, mentre un po’ di emozione si è diffusa tra le socie.

Il passaggio delle consegne è stato suggellato infine dallo scambio delle spille tra le due presidenti.

